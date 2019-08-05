Otoda 2,9 milyarlık ihracat performansı

İhracat ortalaması da ocak-temmuz döneminde 2,6 milyar dolar oldu.

Yüzde 18’lik pay ile Türkiye ihracatında yine ilk sırada yer alan endüstrinin ihracat ortalaması da ocak-temmuz döneminde 2,6 milyar dolar oldu. Otomotiv sektörünün ocak-temmuz dönemi ihracatı ise yüzde 5 azalarak 18 milyar 216 milyon dolar kaydedildi.

ÖTV DÜZENLEMESİ SIKINTIYI GİDERİR

OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, temmuzda binek otomobiller ile otobüs, minibüs, midibüs ihracatında yaşanan artışların sektör ihracatına olumlu yansıdığını söyledi.

Sürdürülebilir ihracat artışı için iç pazar canlılığının önemine dikkat çeken Baran Çelik “İç pazarda yaşanan sıkıntıların giderilmesi için sektöre yönelik yeni bir ÖTV düzenlemesi gerekiyor. İç pazarı yeniden canlandıracak bu adım, ihracata da olumlu katkı sağlayacaktır” değerlendirmesinde bulundu.

OTOMOBİLDE %3 ARTIŞ

Temmuzda ürün grupları bazında binek otomobil ihracatı yüzde 3 artarak 1 milyar 141 milyon dolar olurken, bu grubun endüstri ihracatından aldığı pay yüzde 39,5 oldu.

Tedarik Endüstrisi ihracatı yüzde 3 düşerek 886 milyon dolar olurken, bu grubun aldığı pay da yüzde 30,5 olarak gerçekleşti. Eşya Taşımaya Mahsus Motorlu Taşıtlar ihracatı yüzde 0,5 azalarak 484 milyon dolar, Otobüs-Minibüs-Midibüs ihracatı da yüzde 32 artışla 207 milyon dolar olarak kaydedildi. Geçen ay diğer ürün grupları arasında yer alan Çekiciler ihracatı da yüzde 75 gibi oldukça iyi bir oranda artış kaydetti.

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ALMANYA’YA İHRACAT YÜZDE 5 ARTTI

Aylık bazda en fazla ihracat yapılan ülke olan Almanya’ya yüzde 5 artışla 414 milyon dolar ihracat yapıldı. Fransa, temmuzda kaydedilen yüzde 20 artış ve 386 milyon dolar ihracat rakamı ile en büyük ikinci pazar oldu. Yine İtalya’ya yönelik ihracat da yüzde 6 artışla 269 milyon dolar oldu.