Otodan 28,5 milyar $ kazandık

Türkiye ekonomisinin 12 yıldır üst üste ihracat şampiyonu olan otomotiv endüstrisi, 2017 yılını 28,5 milyar dolar ihracat ile kapattı. Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre, Türkiye otomotiv sektörünün aralık ayı ihracatı da bir önceki senenin aynı dönemine göre yüzde 6 artışla 2 milyar 491 milyon dolar oldu. Endüstrinin aralıkta Türkiye’nin toplam ihracatından aldığı pay da yüzde 18,4 olarak gerçekleşti. Otomotiv, böylece ağustos ayı hariç 2017 yılının her bir ayında 2 milyar doların üzerinde ihracata imza attı. Geçen sene aylık bazdaki ortalama ihracat rakamı da 2,4 milyar dolara ulaştı.

YAN SANAYİCİ ALMANYA’YI SEVDİ

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Aralık ayında mal grupları bazında Otomotiv Yan Sanayi ihracatı yüzde 16 artarak 843 milyon dolar olurken, Binek Otomobil ihracatı ise yüzde 9 azalarak 989 milyon dolar oldu. Eşya Taşımaya Mahsus Motorlu Taşıtlar ihracatı yüzde 20 artışla 453 milyon dolar, Otobüs-Minibüs-Midibüs ihracatı da yüzde 22 artışla 158 milyon dolar olarak gerçekleşti. Otomotiv yan sanayinde en fazla ihracat yapılan ülke olan Almanya’ya yüzde 14 artış görülürken, yine önemli pazarlardan Romanya’ya yüzde 60, Rusya’ya yüzde 57 artış oldu.

AVRUPA BİRİNCİ SIRADA

Ülke grubu bazında bakıldığında Türkiye otomotiv endüstrisinin aralık ayında da en büyük pazarı AB Ülkeleri oldu. Otomotiv ihracatından yüzde 75 pay alan AB Ülkelerine aralık ayında yüzde 3 artışla 1 milyar 859 milyon dolar ihracat kaydedildi. Yılın son ayında Kuzey Amerika'ya yüzde 52 ihracat artışı dikkat çekti.