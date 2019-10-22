Ekonomi Otogarda taksicilerin tartışma oluşturan park ücreti talebi Park ücreti vermeyen yolcuları almıyorlar
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Otogarda taksicilerin tartışma oluşturan ‘park ücreti’ talebi

Otogarda taksicilerin tartışma oluşturan ‘park ücreti’ talebi: Park ücreti vermeyen yolcuları almıyorlar

Bayrampaşa'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda taksicilerin park ücreti almaları tartışma oluşturdu. Taksicilerin park ücreti vermek istemeyen yolcuları almayarak otogar dışına yönlendirdiği belirtilirken ücret alınmasını savunan İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkan Vekili Veli Yurt ise ''Taksiciler, müşteriyle ters düşmemek için ödeme yaptıklarında otopark fişini göstersinler” dedi.

Haber Merkezi DHA
Otogarda taksicilerin park ücreti almaları tartışmaya neden oluyor.
Otogarda taksicilerin park ücreti almaları tartışmaya neden oluyor.

15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne devriyle birlikte otoparklar da İSPARK’a geçti. İSPARK, taksi ve otomobillerden 1 saate kadar park ücreti almıyor. Ancak 1 saatten fazla park ücrete tabi. İSPARK, 1 saatten sonra 8 lira ücret alıyor.

  • Park ücreti ödediklerini belirten bazı taksi sürücüleri ise bunu müşteriye yansıtmaya başladı. Bu yüzden otogarda taksiler ile müşteriler arasında zaman zaman tartışmalar çıktığı kaydediliyor. Otogardan çıkan taksici sürücüleri park ücretini doğruladı.

Taksicilerin 'sıra' kavgası kamerada
OYNAT 01:43
Taksicilerin 'sıra' kavgası kamerada
E-5 Karayolu Yenibosna yanyol otobüs duraklarında taksiciler “sıra” kavgası yüzünden birbirine girdi. Küfürlerin havada uçuştuğu kavgada tarafları vatandaşlar ayırırken, yaşananlar ise kask kamerasına yansıdı.

"İSPARK 1 saat ücretsiz"

Taksicilerden Yusuf Özkan, ''Şu anda 1 saat ücretsiz. Ben herhangi bir ücret talep etmiyorum, bagaj parası da talep etmiyorum. 1 saatten fazla kaldıysam tamamen bana aittir ve ücreti, aldığım yolcudan kesinlikle talep etmiyorum. Otogarın taksileri otopark ücreti de bagaj ücreti de alıyorlar biz bunu duyduk, yakın mesafelere götürmüyorlar, yüksek fiyat istiyorlar. Biz kesinlikle taksimetremiz ne yazarsa onu alıyoruz '' dedi.

DHA
15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne devriyle birlikte otoparklar da İSPARK’a geçti. İSPARK, taksi ve otomobillerden 1 saate kadar park ücreti almıyor.

"Otopark ücretini isteyenler var"

Taksici Burhan İvdil de "Bu ücreti isteyenler var. İstememeleri gerekiyor ama 5-10 TL otopark ücreti istiyorlar.'' diye konuştu.

1 saat ücretsiz olduğunu ifade eden Mansur İlgün, "Biz istemiyoruz. Kapının girişinde de 'yolcudan bir ücret talep edilemez' diye yazıyor. Duyduğumuz kadarıyla ücret talep ediyorlar. Eskiden 25 dakika ücretsizdi şu an 1 saat ücretsiz ama 10 TL alıyorlarmış binen yolculardan '' diye konuştu.

Yöneticiliği bırakıp 'süt taksi'yi kurdu: Siparişlere yetişemiyor
FOTOĞRAF 13
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Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Bölümü'nden 1998 yılında mezun olan Serkan Cömert, iş yaşamına parekende sektöründe başladı. Son 2006-2016 yılları arasında yapı sektöründe çalışan Cömert, bu sürenin 6 yılını üst düzey yöneticilik yaparak geçirdi. 4 yıl önce bu yapı sektöründe mutlu olmadığını düşünen Cömert, işinden istifa etti.
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Yapı sektöründen istifa ettikten sonra işini kurmaya karar veren Cömert, yaptığı araştırmalar neticesinde ?süt taksi? projesini buldu. Bire bir taksi tasarımını verdiği mini aracıyla yollara çıkan Cömert, telefondan aldığı süt siparişlerini 3 saat içerisinde evlere ulaştırıyor.
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Siparişlere yetişemediği için sadece bir ilçede süt dağıtan Cömert, 1 yılda 2 bin 450 müşteriye ulaştı.
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Sektör analizi yaparken kendisini en çok tatmin eden sektörün gıda olduğunu söyleyen Serkan Cömert, Yaptığım sektör analizlerinde beni en çok tatmin eden gıda sektörü oldu. Gıda sektörünün de daha alt alanlarına indiğimde artık Türkiye ve dünya konjonktürünün daha farklı yerlere erişti.
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İnsanlar artık daha çok uzman perakendecilik arayışındalar. Peyniri peynirciden, sütü sütçüden almak istiyorlar. Bu çalışmalarım doğrultusunda böyle bir fikir geliştirdim. İlk adım olarak 2013 yılında bir süthane açtım. İlerleyen süreçte bir araç projem vardı ve insanların dikkatini daha fazla çekmek için bu aracı seçtim. Süt taksiden sonra insanların taleplerine yetişemez duruma geldim dedi.
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SÜT 3 SAAT İÇİNDE MÜŞTERİYE TESLİM EDİLİYOR - Süt taksi projesini hayata geçirdiği ilk zamanlar sadece dükkanın çevresindeki müşterilere teslim etme amacı olduğunu belirten Cömert, Sonrasında müşterilerin de referansıyla diğer müşterilerimize ulaştık.
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Araba kendi reklamını yapar konuma geldi. Her gören bunun fotoğrafını çekip bizlere ulaşmaya başladı. Bir senedir bu işi devam ettiriyoruz. Ortalama olarak 2 bin 450'ye yakın müşteri potansiyeline ulaştık.
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Bursa'nın her tarafında bu işi biraz da organize şekilde hayata geçirmek istiyorduk. Belli bir kilometremiz var.
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O kilometrenin dışına çıkamıyoruz. 3 saat garantimiz var. 3 saat içerisinde sütü direkt üreticiden tüketiciye ulaştırma imkanımız var. Bunun haricinde o kadar hızlı bir potansiyele ulaştık ki süt daha soğumadan dahi müşteriye ulaşır duruma geldiö dedi.
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MANDA, KEÇİ, İNEK, DEVE VE EŞEK SÜTÜ - Şuana kadar bu projesiyle hiçbir olumsuz geri dönüşe rastlamadığını belirten Cömert, İnsanların süte ulaşması bir nebze de olsa zor. Bu organizasyon inanılmaz hızlı bir şekilde kendilerine ulaştırmasını sağlıyor.
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Bir telefon aracılığıyla bile müşteri siparişini verip 2-3 saat içerisinde sütünü teslim alabiliyor.
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Birçok süt çeşidini evlere ulaştırmak istiyorum. Manda sütümüz var. Haziran ve Kasım ayları arasında koyun ve keçi sütümüz müşterilerimize ulaşıyor. Bunun haricinde deve sütü ve eşek sütünü de özel siparişle müşterilerimize ulaştırmaya çalışıyoruzö dedi.
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Yöneticiliği bırakıp 'süt taksi'yi kurdu...
Yöneticiliği bırakıp 'süt taksi'yi kurdu: Siparişlere yetişemiyor
Bursa'da yapı sektöründe üst düzey yöneticilik kariyerini 7 yıl önce bırakan Serkan Cömert, iş hayatına gıda sektöründe devam etme kararı aldı. Sektör araştırması yaparken, Türkiye'de denenmemiş orijinal ticaret fikri bulmayı amaçlayan Cömert, 'süt taksi' projesini oluşturdu. Bire bir taksi tasarımı verdiği mini aracıyla yollara çıkan Cömert, telefondan aldığı siparişleri 3 saat içerisinde evlere ulaştırıyor

"Taksiciler esnaflığa aykırı şeyler yapıyorlar"

Taksici Erdal Kendigelen ise, "Otogar taksileri böyle bir para talep ettiklerini biliyorum. Taksiciler esnaflığa aykırı şeyler yapıyorlar, otogardaki çoğu taksici bunu yapıyor müşteriye karşı. Bizim gibi dışarıdan gelen taksiler böyle bir şey yapmıyor." diyerek ifade etti.

DHA
Otoparkta İSPARK, 1 saatten sonra 8 lira ücret alıyor. Taksiciler de bu ücreti vatandaşlardan istiyor.

"Otopark fişini müşterilere göstersinler"

  • Bu tür tartışmaları kendilerinin de duyduğunu söyleyen İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkan Vekili Veli Yurt, “Yeni İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimi, otogarda ücretsiz otopark süresini 1 saate çıkarttı. Otogarda çalışan taksileri giriş çıkışlarda eğer 1 saati geçmezse bekledikleri süre ücret almamaları gerekiyor. Eğer 1 saati geçmişse kaldıkları süre tabii ki çıkışta ücret neyse onu ödemek zorundalar. Dolayısıyla müşteriden bunu talep ediyorlar” dedi.

Veli Yurt, “Burada şunu yapmalarını biz Taksiciler Esnaf Odası olarak öneririz; müşteriyle ters düşmemek için kendileri ödemelerini yaptıklarında bu otopark fişini müşterilerine göstersinler, müşterileriyle aralarında böyle bir tartışma çıkmasın. Böyle bir konuda tartışma çıktığını biz de duyuyoruz. Bizim Taksiciler Esnaf Odası olarak önerimiz doğru olan şeyi yapmalarıdır.

Bizim de yetkililerden öğrendiğimiz kadarıyla konu İBB meclisine sunulmuş, bu konuya bir çözüm üretilmesi gerektiğini onlar da düşünüyorlar. Biz de bu konuda kendilerine rica ettik. Çünkü orada çalışan esnafımız bu konuda mağduriyet yaşıyor. Halkımız da tabii ki bu konuda mağdur olmasın. Çünkü bazılarının 1 saatin altında kalsa bile böyle bir para talep ettiği doğrultusunda bize bir bilgi geliyor ama tabii bunun doğruluğunu bizim şu an da orada tespit etmemiz mümkün değil. Bu mağduriyetlerin giderilmesi için iki taraf içinde hem yolcu hem taksi esnafı adına İBB meclisinden bir karar çıkmasını bekliyoruz" şeklinde konuştu.

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