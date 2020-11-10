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Ekonomi Yaşadığı kabusu böyle özetledi Ben yaptım siz yapmayın
OTOMOTİV

Otomobil satarken paranızı almadan noterde imza atmayın: Mağdur uyardı

Yaşadığı kabusu böyle özetledi: Ben yaptım siz yapmayın

İstanbul'da otomobil satan kişilerle müşteri olarak tanıştıktan sonra onları sahte ödeme belgeleri ile kandırıp, araçları noter satışıyla alıp kaçtıkları iddia edilen üç kişi gözaltına alındı. Üzerlerinden sahte polis kimliği çıkan şüphelilerin polis tarafından yakalanma anları güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Merkezi DHA
Mağdur uyardı: Otomobil satarken bu tuzağa düşmeyin.
Mağdur uyardı: Otomobil satarken bu tuzağa düşmeyin.

Esenyurt'ta polise başvuran Hulusi Topkara (24) otomobilini satmaya çalışırken çaldırdığını söyleyerek yardım istedi. Hulusi Topkara, "Polis olduğunu söyleyen kişilerle anlaştık. Bir miktar para verdikten sonra aracın devrini üzerlerine almak için ertesi gün buluştuk. Ben otomobili onlara vermiştim. Ancak otomobille kaza yaptıklarını söylediler. Bana sonradan fotomontaj olduğunu öğrendiğim kaza yapmış aracımın fotoğraflarını gösterdiler. Paranın geri kalanını EFT yaptıklarını söylediler. Ben de onlara inanıp noter satışı yaptım. Sözde paranın hesaba gelmesini beklerken yanımdan kaçtılar" dedi.

DHA
Sahte ödeme belgeleri ile kandırıp, araçları noter satışıyla alıp kaçtıkları iddia edilen üç kişi gözaltına alındı.

POLİS ŞÜPHELİLERİ BENZİN İSTASYONUNDA YAKALADI

Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis şüphelilerin izini kısa sürede buldu. Şüpheliler Müslüm Y. (30), Eren L. (24), Cumali A. (28) gözaltına alındı. Bir akaryakıt istasyonunda polis operasyonuyla yakalanan şüphelilerin sorgusu Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğinde yapıldı.

Şüphelilerin üzerinden bir ruhsatsız silah ile iki adet sahte plaka ve bir sahte polis kimliği ele geçirildi. Şüphelilerin daha önceden güveni kötüye kullanmak, dolandırıcılık, yağma, yaralama gibi suçlardan polise geliş kayıtları olduğu belirlendi. Yapılan soruşturma sonucu şüphelilerin N.G. adlı kişinin de benzer yöntemle otomobilini çaldığı ortaya çıktı.

DHA
Üzerlerinden sahte polis kimliği çıkan şüphelilerin polis tarafından yakalanma anları güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

MAĞDUR: "BEN YAPTIM SİZ YAPMAYIN"

  • Şüphelilerin yakalanmasının ardından Asayiş Şube Müdürlüğüne gelen Hulusi Topkara "Kimse parasını almadan noter satışında imza atmasın. Ben yaptım ve otomobilim elimden gitti. Bir yandan şanslıyım polisin çalışmasıyla otomobil bulundu. Ancak sizinki bulunmayabilir." dedi.

Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Üç şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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