Ekonomi Otomobil satışları eylülde yüzde 10067 arttı
OTOMOTİV

Otomobil satışları eylülde yüzde 100.67 arttı

Merkez Bankası’nın faiz indiriminin ardından, kamu ve özel bankaların da bireysel kredi faizlerini düşürmelerinin etkisiyle, Eylül ayında otomobil satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 100.67 arttı.

Haber Merkezi DHA
​Otomobil satışları bireysel kredi faizlerini düşürmelerinin etkisiyle arttı.
​Otomobil satışları bireysel kredi faizlerini düşürmelerinin etkisiyle arttı.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, Eylül ayında otomobil satışları yıllık bazda yüzde 100.67 artışla 35 bin 308 adede ulaşırken, hafif ticari araç satışları yüzde 23.03 artışla 6 bin 684 adede yükseldi.

Otomobil pazarı yılın ilk dokuz ayında geçen yıla göre yüzde 36.92 azalarak, 362 bin 465 adetten, 228 bin 628 adete, hafif ticari araç pazarı da aynı dönemde yüzde 47.84 daralarak, 100 bin 991 adetten 52 bin 681 adete geriledi.

  • Aylık bazda;
  • - 1600cc altındaki otomobil satışlarında yüzde 38.3
  • - 1600-2000cc aralığında motor hacmine sahip otomobil satışlarında yüzde 44.4
  • - 2000cc üstü otomobillerde yüzde 33.2 azalış yaşandı.

7 bin 625 hibrit otomobil satıldı

Bu dönemde 128 adet elektrikli ve 7 bin 625 adet hibrit otomobil satıldı.

Eylül ayı sonunda otomobil pazarında ortalama emisyon değerlerine göre en yüksek paya yüzde 38.15 oranıyla 100-120 gr/km arasındaki otomobiller 87 bin 228 adet ile sahip oldu.

Eylül ayı sonunda dizel otomobil satışlarının payı yüzde 55.81’e gerilerken, otomatik şanzımanlı otomobillerin payı yüzde 67.8’e yükseldi.

Eylül ayı sonunda otomobil pazarı segmentinin yüzde 86.3’ü vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerinde yer alan araçlar oluşturdu.

Segmentlere göre değerlendirildiğinde, en yüksek satış adetine yüzde 61.9 pay ve 141 bin 629 adet ile C segmenti ulaştı.

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