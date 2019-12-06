Ekonomi Otomobil satışları faiz düşüşüyle gaza bastı Yüzde 134 artış var
OTOMOTİV

Otomobil satışları faiz düşüşüyle gaza bastı: Yüzde 134 artış var

Taşıt kredi faizlerindeki düşüş ekimde otomobil satışlarını geçen yılın aynı ayına göre yüzde 134 artırdı. Türkiye'de üretilen ve faiz indirim kampanyasından yararlanan markaların satışları ise ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 129 artarak 19 bin 66 oldu.

Haber Merkezi AA
Taşıt kredisi kampanyası otomobil satışlarını katladı.
Taşıt kredisi kampanyası otomobil satışlarını katladı.

Kamu bankalarının öncülüğünde başlatılan faiz indirimleriyle ekimde otomobil satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 134 artışla 2,3 katına çıktı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz indirim sürecine girmesinin ardından başta kamu bankaları olmak üzere özel bankalar da faiz indirimine gitti.

  • Bireysel ve kurumsal müşterilere birçok alanda avantajlı kredi paketleri sunan bankalar, yerli üretimi desteklemek amacıyla Türkiye'de üretim yapan otomotiv markaları ile iş birliği gerçekleştirdi. Bu kapsamda Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank Türkiye'de üretilen binek ve ticari taşıtlar için kredi faizini aylık yüzde 0,49-0,69 aralığına düşürdü.

Kamu bankalarının kampanyasından yararlanacak markalar, binek araçlarında Toyota, Fiat, Honda, Hyundai, Renault Mais, ticari araçlarda Fiat, Ford, Isuzu, Karsan, Temsa, Otokar, Mercedes, BMC şeklinde sıralanırken, söz konusu faiz oranları 1 Ekim'den itibaren uygulamaya girdi.

Taşıt kampanyasına 3 katılım bankası da katıldı
EKONOMİ
Taşıt kampanyasına 3 katılım bankası da katıldı

Otomobil satışları katlandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlenen bilgilere göre, ekim ayında 68 bin 69 aracın trafiğe kaydı yapıldı. Ekimde trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 29,8 artarken, otomobilde bu artış yüzde 51 oldu.

Ekimde tescil edilen otomobil sayısı 2018'in aynı ayına kıyasla yüzde 134 yükselerek 43 bin 393'e çıktı. Ekimde satılan otomobillerin yüzde 44'ü Türkiye'de üretilen otomobil markalarından oluştu. Türkiye'de üretilen ve faiz indirim kampanyasından yararlanan markaların satışları ekim ayında 19 bin 66 oldu. Bu rakam bir önceki aya göre yüzde 60, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 129 artışa işaret etti.

Söz konu markalardan ekimde en fazla satışı 6 bin 317 adetle Renault gerçekleştirdi. Bu markayı 4 bin 512 adetle Fiat, 2 bin 975 adetle Hyundai, 2 bin 686 adetle Toyota ve 2 bin 572 adetle Honda izledi.

Trafiğe kayıt edilen otomobil markalarında ekimde geçen yılın aynı ayına göre en fazla artış yüzde 209'la Fiat'ta yaşandı. Bu markayı yüzde 134'le Renault, yüzde 103'le Honda takip etti.

Aynı dönemde Toyota'daki artış yüzde 96 ve Hyundai'de yüzde 95 oldu.

Türkiye otomobilde beyaz rengi tercih ediyor
FOTOĞRAF 25
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından Eylül ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistikleri açıklandı. Buna göre Türkiye’de toplam trafiğe kayıtlı araç sayısı 23 milyon 132 bin 670'e yükselirken, 2019 yılının ilk 9 ayında toplam 257 bin 586 adet yeni aracın trafiğe kaydı yapıldı.
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İlk kez trafiğe kaydedilen araçların renk ayrımlarının da yapıldığı verilere göre, Türkiye'de Eylül ayı itibariyle trafiğe kaydı yapılan araçların yüzde 53,7'sinin beyaz renkte olduğu belirtildi.
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Buna göre, trafiğe yüzde 53,7 oran ile 138 bin 347 adet beyaz renkte, yüzde 24,1 oran ile 62 bin 80 adet gri renkte, yüzde 7 oran ile 18 bin 39 adet siyah renkte, yüzde 5,6 oran ile 14 bin 394 adet kırmızı renkte ve yüzde 9,6 oran ile 24 bin 726 adet diğer renklerde araç kaydı yapıldı.
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BEYAZ ARAÇ ÇİZİKLERİ GÖSTERMİYOR <br> <br> Beyaz aracın vatandaşlar tarafından tercih edilme sebeplerini anlatan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ticaret Meclis Üyesi Fahrettin Batı, Türkiye'de üretilen otomobillerin yüzde 60-70 kadarı beyaz renkte üretiliyor. Beyazdan sonra da siyah ya da füme renkler tercih ediliyor...
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Siyah renk daha çok cip tarzı araçlarda ve daha çok D segment dediğimiz, makam aracı boyutundaki büyük araçlarda tercih ediliyor. Halkın kullandığı beyaz renkli araçlar ise genelde B ve C segment araçlarda daha çok tercih ediliyor...
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Bunun başlıca iki sebebi var. Birincisi, malum yollarda toz, toprak sebebiyle çabuk kirlenme olayının getirdiği külfet ya da eziyet diyebiliriz. Aracın kirli durması ya da araca çizilme, tırnak izleri gibi bir zarar verildiğinde siyah araçlarda daha belirgin olurken, beyaz araçlarda bu fazla belli olmuyor. Birinci sebep bu...
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İkinci sebep ise, beyaz dışındaki diğer renklerde, araçların güneş ısısını emmesi ve içerideki insanlara zarar vermesi, daha sıcak olması diyebiliriz dedi.
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OTOMOTİV MARKALARI METALİK RENKLERDEN YÜKSEK ÜCRET ALIYOR <BR> <BR> Otomotiv markalarının farklı renklerdeki araçları daha yüksek fiyata sattığını söyleyen Batı, şöyle konuştu: Beyazın dışındaki ya da opak renkler dediğimiz siyah ve kırmızı renklerin dışındaki metalik renk araçlarda, diğer renkli araçlarda boya ücreti daha fazla oluyor. Bazı markalarda özellikle metalik renk ücretini fazladan istiyorlar...
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Genellikle halk beyaz renk araçları tercih ettiği için opak renkteki araçlar bin-bin 500 TL daha ucuz oluyor. Bizim gibi otomotiv işindeki, mesleği galericilik olan arkadaşlarımız genelde bütün tanıdıklarına beyaz renk araç almalarını tavsiye ederler...
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Koyu renkler de tabii ki satılıyor. Onların da alıcıları var. Fakat koyu renklerde bekleme oranı beyaza göre daha fazla oluyor. Beyaz araçlar daha hızlı satılıyor.
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Türkiye otomobilde beyaz rengi tercih ediyor
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Türkiye otomobilde beyaz rengi tercih ediyor
Title
Türkiye otomobilde beyaz rengi tercih ediyor
Title
Türkiye otomobilde beyaz rengi tercih ediyor
Title
Türkiye otomobilde beyaz rengi tercih ediyor
Title
Türkiye otomobilde beyaz rengi tercih ediyor
Title
Türkiye otomobilde beyaz rengi tercih ediyor
Title
Türkiye otomobilde beyaz rengi tercih ediyor
Title
Türkiye otomobilde beyaz rengi tercih ediyor
Title
Türkiye otomobilde beyaz rengi tercih ediyor
Title
Türkiye otomobilde beyaz rengi tercih ediyor
Title
Türkiye otomobilde beyaz rengi tercih ediyor
Title
Türkiye otomobilde beyaz rengi tercih ediyor
Title
Türkiye otomobilde beyaz rengi tercih ediyor
Title
Türkiye otomobilde beyaz rengi tercih ediyor
Türkiye otomobilde beyaz rengi tercih ediyor
- TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, 2019 yılında yurt genelinde trafiğe kaydedilen 257 bin 586 otomobilin yüzde 53,7'si beyaz renkte satın alındı. Beyaz rengi yüzde 24,1 ile gri ve yüzde 7 ile siyah renkli otomobiller izledi.


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