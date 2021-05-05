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Ekonomi Otomobil satışlarında şampiyon belli oldu
OTOMOTİV

Otomobil satışlarında şampiyon belli oldu

Türkiye'de bu yılın nisan ayında otomobil satışlarında Renault başı çekerken, hafif ticari satışlarında Ford ilk sırada yer aldı. Binek ve hafif ticari olmak üzere toplam satışlarda Fiat ilk sırada yer alırken, ardından Volkswagen ve Renault sıralandı. Nisanda 4 Bentley, 2 Ferrari, 1 Lamborghini, 3 Aston Martin, 5 Maserati ve 8 Jaguar satışı gerçekleştirildi.

Haber Merkezi AA
Otomobil satışlarında şampiyon belli oldu
Arşiv

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, nisan ayında, otomobil ve hafif ticari araç satışları, 2020'nin aynı ayına kıyasla yüzde 132,4 artışla 61 bin 488 oldu. Aynı dönemde otomobil satışları yüzde 121,6 artarak 48 bin 375, hafif ticari araç satışları yüzde 183,1 artışla 13 bin 113 seviyesinde gerçekleşti.

Mart ayında toplam pazarda 96 bin 428 satış yapılmıştı. Böylece, geçen ay otomobil ve hafif ticari araç satışları adet bazında mart ayına kıyasla geriledi.

Öte yandan, 10 yıllık nisan ayı ortalama satışlara göre otomobil ve hafif ticari araç pazarı yüzde 5,2, otomobil pazarı yüzde 2,2 ve hafif ticari araç pazarı yüzde 14,9 azaldı.

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Toplam satışlarda Fiat ilk sıradaü

ODD raporundan derlediği bilgilere göre, geçen ay binek ve hafif ticari olmak üzere toplam satışlarda Fiat, 8 bin 716 adetle ilk sırada yer aldı.

Fiat'ı, 7 bin 125 adetle Volkswagen (VW) ve 6 bin 674 adetle de Renault takip etti.

Ford, 5 bin 478 satışla dördüncü ve Toyota da 4 bin 542 satışla beşinci sırada yer aldı.

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Otomobil satışlarında Hyundai ilk 5'e girdi

Nisan ayında en fazla otomobil satışı gerçekleştiren marka ise 6 bin 250 adetle Renault oldu. Bunu, 5 bin 920 adetle Fiat ve 5 bin 759 adetle Volkswagen izledi.

Toyota, 3 bin 600 adetle dördüncü, Hyundai de 2 bin 880 otomobil satışıyla beşinci sırada yar aldı.

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Lüks ve spor otomobil satışları devam etti

Otomobil satışlarında geçen ay 41 markanın yer aldığı listede, Smart hariç tüm markalardan satış yapılması dikkati çekti.

Bu dönemde 4 Bentley, 2 Ferrari, 1 Lamborghini, 3 Aston Martin, 5 Maserati ve 8 Jaguar satışı gerçekleştirildi.

Hafif ticaride Ford lider

Hafif ticari araç segmentine bakıldığında ise 4 bin 67 adetle Ford listenin ilk sırasında yer aldı. Ford'u, 2 bin 796 satışla Fiat ve 1.366 satışla da Volkswagen izledi.

Toyota, 942 satışla dördüncü ve Peugeot da 690 satışla beşinci oldu.

Ocak-nisan döneminde ilk 5 marka

Öte yandan nisan ayı sonu itibarıyla (ocak-nisan dönemi) bakıldığında ise Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2020'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 72,4 büyüyerek 260 bin 148 oldu.

Bu dönemde Fiat, 37 bin 176 adetle ilk sırada yer aldı. Fiat'ı, 28 bin 384 adetle Volkswagen (VW) ve 26 bin 785 adetle de Renault takip etti.

Ford, 25 bin 393 satışla dördüncü ve Toyota da 22 bin 173 adetlik satışla beşinci sırada yer aldı.

Söz konusu dönemde, otomobil satışının lideri 25 bin 243 satışa Fiat, hafif ticarinin lideri de 19 bin 29 adet satışla Ford olarak kayıtlara geçti.

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