Ekonomi Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 8 ayda yüzde 46 daraldı
OTOMOTİV

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 8 ayda yüzde 46 daraldı

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2019'un ocak-ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 46 daralarak 239 bin 317 oldu.

Haber Merkezi AA
Satışlar, ağustosta bir önceki yılın aynı ayına göre de otomobilde yüzde 20,14 azaldı.
Satışlar, ağustosta bir önceki yılın aynı ayına göre de otomobilde yüzde 20,14 azaldı.

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2019'un 8 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 45,66 daralarak 239 bin 317 olarak gerçekleşti.

Otomotiv Distribütörleri Derneği'nden (ODD) yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de otomobil ve hafif ticari araç satışları, Ocak-Ağustos 2019'da geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 45,66 azalarak 239 bin 317 düzeyinde gerçekleşti. Toplam pazarda geçen yılın 8 ayında 440 bin 428 satış yapılmıştı.

  • Bu yılın 8 ayında 2018'in aynı dönemine göre otomobil satışları yüzde 43,94 azalarak 193 bin 320, hafif ticari araç satışları ise yüzde 51,86 gerileyerek 45 bin 997 düzeyinde gerçekleşti.

Toplam pazarda ağustos ayında ise 26 bin 246 araç satıldı. Bu rakam geçen yılın ağustos ayında 34 bin 346 düzeyinde bulunurken, bu da otomobil ve hafif ticari araç pazarının yüzde 23,58 küçüldüğünü ortaya koydu.

Satışlar, ağustosta bir önceki yılın aynı ayına göre de otomobilde yüzde 20,14 azalarak 21 bin 544'e, hafif ticari araçta yüzde 36,2 gerileyerek 4 bin 702'ye düştü.

Otomatik şanzımanlı otomobillerin payı yüzde 67,6'ya ulaştı

Otomobil satışları, ağustos sonunda 1600cc altında yüzde 45,2, 1600-2000cc aralığında yüzde 47,5 ve 2000cc üstünde yüzde 37,4 azaldı. Bu dönemde 109 elektrikli ve 6 bin 107 hibrit otomobil satışı gerçekleştirildi.

Bu yılın ağustos ayı sonunda otomobil pazarında ortalama emisyon değerlerine göre en yüksek paya, yüzde 37,32 ile 100-120 gr/km arasındaki otomobiller 72 bin 149 adetle sahip oldu. Aynı dönemde dizel otomobil satışlarının payı yüzde 56,12'ye gerilerken, otomatik şanzımanlı otomobillerin payı yüzde 67,59'a yükseldi.

REKLAM
  • Ağustos ayı sonunda otomobil pazarı segmentinin yüzde 86,26'sını vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerinde yer alan araçlar oluşturdu.

Segmentlere göre en yüksek satışa, yüzde 62,4 pay ve 120 bin 630 adetle C segmenti ulaştı. Kasa tiplerine göre ise en çok tercih edilen gövde tipi yüzde 51,3 pay ve 99 bin 78 adetle yine sedan otomobiller oldu.

Söz konusu dönemde hafif ticari araç pazarında gövde tipine göre en yüksek satışa yüzde 71,50 pay ve 32 bin 890 adetle van ulaşırken, bunu yüzde 12,56 pay ve 5 bin 776 adetle kamyonet, yüzde 8,12 pay ve 3 bin 734 adetle minibüs, yüzde 7,82 pay ve 3 bin 597 adetle pick-up takip etti.

YTB 30 adet uzman yardımcısı alacak
EKONOMİ
YTB 30 adet uzman yardımcısı alacak

Ağustos’un zam şampiyonu salatalık oldu
EKONOMİ
Ağustos’un zam şampiyonu salatalık oldu

Sterlin dolar karşısında ekim 2016’daki düzeylerine geriledi
EKONOMİ
Sterlin dolar karşısında ekim 2016’daki düzeylerine geriledi
Gerçek ortaya çıktı

Gerçek ortaya çıktı

Mezarlıktan gelen sesler Aydın'ı ayağa kaldırmıştı.
Vergi borcu olanlar dikkat

Vergi borcu olanlar dikkat

​E-Haciz yıl sonuna kadar tüm Türkiye'de yaygınlaşacak.
Levyeyle yıktılar!

Levyeyle yıktılar!

​Mimar Sinan'ın eseri restorasyon kurbanı oldu.
Parktan sonra<br>suya da zam geldi

Parktan sonra
suya da zam geldi

İşçi kıyımının ardından zam yağmuru başladı.
Bir anne daha!

Bir anne daha!

Oğlunu PKK'dan kurtarmak HDP'nin kapısına dayandı.
Tehlike<br>kapıya dayandı

Tehlike
kapıya dayandı

İstanbul genelinde 2 bin 500 korsan tespit edildi.
Sahih-i Buhari<br>10 günde hatmedildi

Sahih-i Buhari
10 günde hatmedildi

500 öğrenciye icazet sertifikaları takdim edildi.
İstismara sert tepki!

İstismara sert tepki!

Diyanet, ÖNDER ve KADEM ayrı ayrı bildiri yayımladı.
3 ay mağarada <br>bekletiyorlar

3 ay mağarada
bekletiyorlar

​Kilosu 60 liradan alıcı buluyor.
Süper Lig'in <br>en pahalı 11'i

Süper Lig'in
en pahalı 11'i

​Güncelenen kadroda tek Türk futbolcu yer aldı.
B planı da<br>C planı da var

B planı da
C planı da var

Akar, T-38 jet eğitim uçağı ile Ege Denizi üzerindeki uçuşa katıldı.
Enflasyon<br> rakamları açıklandı

Enflasyon
rakamları açıklandı

​Ağustos ayında yıllık TÜFE yüzde 15,1 oldu.
Hakurk'ta PKK'ya<br> bir darbe daha

Hakurk'ta PKK'ya
bir darbe daha

Etkisiz hale getirilen terörist bakın kim çıktı.
3 ürün gözetlenecek

3 ürün gözetlenecek

Bakanlık kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
15 gün<br>devam edecek

15 gün
devam edecek

​Araç sigortalarına ilişkin yeni açıklama geldi.
ABD yine<br>yalan söyledi

ABD yine
yalan söyledi

PKK'ya 'artık Türkiye size dokunmayacak' garantisi.
Transferi iptal oldu

Transferi iptal oldu

G.Saraylı futbolcunun sözleşmesi askıya alınıyor.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.