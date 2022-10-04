Ekonomi Otomobil ve hafif ticari araç pazarı daraldı
OTOMOTİV

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı daraldı

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı 2022 yılı Ocak-Eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6,7 azalarak 520 bin 530 adet olarak gerçekleşti.

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Haber Merkezi İHA
Otomobil ve hafif ticari araç pazarı daraldı
Foto/arşiv

Türkiye otomobil ve hafif ticareti araç toplam pazarı 2022 yılı Ocak-Eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6,7 azalarak 520 bin 530 adet olarak gerçekleşti. Otomobil satışları, 2022 yılı Ocak-Eylül döneminde geçen yıla göre yüzde 8,2 oranında azalarak 399 bin 224 adet, hafif ticari araç pazarı yüzde 1,7 azalarak 121 bin 306 adet oldu.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) Eylül ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı verilerini paylaştı.

Buna göre, otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2022 yılı Eylül ayında yüzde yüzde 8,7, otomobil pazarı yüzde 2,9, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 26,7 oranında arttı. 2022 yılı Eylül ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 8,7 artarak 62 bin 084 adet oldu. 2022 Eylül ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,9 artarak 44 bin 681 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 26,7 artarak 17 bin 403 adet oldu.
Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 10 yıllık Eylül ayı ortalama satışlara göre yüzde 0,2 arttı. Otomobil pazarı, 10 yıllık Eylül ayı ortalama satışlara göre yüzde 5,1 azalış gösterdi. Hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Eylül ayı ortalama satışlara göre yüzde 16,9 arttı.

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