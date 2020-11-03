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Ekonomi Otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı ekimde yüzde 93 büyüdü
OTOMOTİV

Otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı ekimde yüzde 93 büyüdü

Otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı ekimde yüzde 93 büyüdü

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, ocak-ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 78,1 büyüdü. Ekim ayında toplam pazar yüzde 93, otomobil pazarı yüzde 90,9 ve hafif ticari araç pazarı da yüzde 102,6 büyüdü.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, ocak-ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 78,1 büyüdü.

Otomobil satışları, ocak-ekim döneminde yüzde 73,1 artışla 465 bin 31, hafif ticari araç pazarı da yüzde 99,7 artışla 123 bin 323 adede ulaştı.

Ekim ayında toplam pazar yüzde 93, otomobil pazarı yüzde 90,9 ve hafif ticari araç pazarı da yüzde 102,6 büyüdü.

İkinci el online pazarda en çok satılan 10 marka belli oldu
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INDICATA'nın ikinci el online pazar raporundan derlediği verilere göre, eylül ayında Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında 191 bin 252 adet satış gerçekleşti.
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Satışlarda geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 38 artış, geçen aya göre yüzde 15 düşüş gözlendi.
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Toplam ikinci el online satışlar içinde binek araçların payı yüzde 84, hafif ticari araçların payı da yüzde bir olarak kayıtlara geçti.
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En çok satılan 10 marka<br><br> Bu yılın eylül ayında ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında, en çok tercih edilen otomotiv markası 29 bin 594 adet satışla Volkswagen oldu.
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Renault 24 bin 490 adetle ikinci ve Ford da 19 bin 243 adetle üçüncü sırada yer aldı.
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Ardından 17 bin 117 adetle Fiat, 11 bin 240 adetle Opel, 10 bin 472 adetle BMW, 10 bin107 adetle Hyundai, 9 bin 794 adetle Mercedes Benz, 8 bin 399 adetle Peugeot ve 7 bin 259 adetle Toyota sıralandı.
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Söz konusu markaların eylül satışları, ikinci el online araç pazarının yüzde 77'sini oluşturdu.
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Eylülde en yavaş BMW satıldı<br><br> Eylül ayında online pazarda Türkiye pazarı satış hızı ortalama 29 gün oldu.<br><br> En hızlı satılan marka 24 günle Hyundai, en yavaş satılan ise 33 günlük satış hızıyla BMW olarak belirlendi.
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Passat zirveyi bırakmıyor<br><br> Geçen ay ikinci el online pazarda en çok tercih edilen ilk 10 markanın en çok satan binek modeli sıralamasında zirve yine değişmedi. <br><br> Satışlarda, VW'nin Passat modeli 8 bin 296 adetle ilk sırada yer aldı. Passat'ı 6 bin 7040 adetle Renault Clio ve 6 bin 378 adetle de Ford Focus izledi.
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Ardından 5 bin 568 adetle Renault Megane, 5 bin 270 adetle Renault Fluence,5 bin 262 adetle Opel Astra, 4 bin 748 adetle Toyota Corolla, 4 bin 582 adetle VW Golf, 4 bin 343 adetle VW Golf ve 3 bin 989 adetle de BMW 3 Serisi sıralandı.
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Ticaride en çok satılanlar Hafif ticari araçlar kategorisinde ise 3 bin 767 adetle Fiat Doblo ilk sırada yer aldı.
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Bunu, 3 bin 735 adetle Ford TransitTourneo Courier, 3 bin 562 adetle Fiat Fiorino, 2 bin 582 adetle Ford TransitTourneo Connect, 2 bin 33 adetle VW Caddy, 1.906 adetle VW Transporter, 1.258 adetle Renault Kangoo, 1.243 adetle Ford Transit, 1.164 Peugeot Partner ve 945 adetle de Citroen Berlingo takip etti.
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İkinci el online pazarda en çok satılan 10 marka belli oldu
İkinci el online pazarda en çok satılan 10 marka belli oldu
İkinci el online pazarda en çok satılan 10 marka belli oldu. Eylül ayında Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında 191 bin 252 adet satış gerçekleşti.


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