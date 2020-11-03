Otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı ekimde yüzde 93 büyüdü

Passat zirveyi bırakmıyor<br><br> Geçen ay ikinci el online pazarda en çok tercih edilen ilk 10 markanın en çok satan binek modeli sıralamasında zirve yine değişmedi. <br><br> Satışlarda, VW'nin Passat modeli 8 bin 296 adetle ilk sırada yer aldı. Passat'ı 6 bin 7040 adetle Renault Clio ve 6 bin 378 adetle de Ford Focus izledi.