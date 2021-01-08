Ekonomi Otomobilde zirve yerlide İlk 3 sıra Türkiyede üretenlerde
OTOMOTİV

Otomobilde zirve yerlide: İlk 3 sıra Türkiye'de üretenlerde

Otomobilde zirve yerlide: İlk 3 sıra Türkiye'de üretenlerde

Türkiye’deki binek ve hafif ticari otomotiv pazarında Fiat, geçen yıl 137 bin 325 adet satışla başı çekerken, Fiat’ı 101 bin 534 adetle Renault ve 92 bin 487 adetle Ford takip etti. Geçen yıl binek ve hafif ticari otomotiv satışlarında ilk 3 sırada Türkiye’de üreten markalar yer aldı. Satışlar 2020’de bir önceki yıla göre yüzde 57,6 artarak 610 bin 109 oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Geçen yıl binek ve hafif ticari otomotiv satışlarında ilk 3 sırada Türkiye’de üreten markalar yer aldı.
Geçen yıl binek ve hafif ticari otomotiv satışlarında ilk 3 sırada Türkiye’de üreten markalar yer aldı.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2020’de bir önceki yıla göre yüzde 61,3 büyüyerek 772 bin 788 seviyesinde gerçekleşti.

  • Sadece otomobile bakıldığında satışlar, 2020’de bir önceki yıla göre yüzde 57,6 artarak 610 bin 109 oldu. Hafif ticari araç pazarı da yüzde 77,2 büyümeyle 162 bin 679 adede ulaştı.

İLK 3’TE YERLİLER VAR

ODD verilerine göre, geçen yıl binek ve hafif ticari toplam otomotiv satışlarında ilk 3 sırada Türkiye’de üretim yapan markalar yer aldı. Fiat, 137 bin 325 adetle satışlarda başı çekerken, ardından 101 bin 534 adetle Renault ve 92 bin 487 adetle Ford sıralandı. Türkiye’de üretim tesisi bulunmayan Volkswagen (VW) 64 bin 776 adetle dördüncü ve Peugeot 43 bin 674 adetlik satışla beşinci sırada yer aldı.

OTOMOBİLDE SATIŞINDA RENAULT BİRİNCİ

  • Türkiye’de geçen yıl hafif ticari hariç en fazla otomobil satışı gerçekleştiren marka ise 98 bin 900 adetle Renault oldu. Renault’u, 92 bin 364’le Fiat ve 52 bin 740’la da VW izledi. Toyota, bu dönemde 38 bin 958 satışla dördüncü, Peugeot da 36 bin 589 satışla beşinci sırada yar aldı.

HAFİF TİCARİDE FORD ÜSTÜNLÜĞÜ

Hafif ticari araç segmentine bakıldığında ise geçen yıl 64 bin 891 satışla Ford listenin ilk sırasında yer aldı. Ford’u, 44 bin 961 satışla Fiat ve 12 bin 36 adetle de VW izledi. Bu dönemde Peugeot 7 bin 85’le en çok hafif ticari araç satan markalar listesinde dördüncü, Citroen de 5 bin 226 adetle beşinci oldu.

C SEGMENTİ AÇIK ARA LİDER

  • Öte yandan, otomobil pazarında segmentlere göre bakıldığında, pazarın yüzde 87,6’sını vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu. C segmenti otomobiller 384 bin 457 adetle yüzde 63, B segmenti otomobiller de 146 bin 821 adetle yüzde 24,1 pay aldı.

VOLKSWAGEN DİBE ÇAKILDI

Türkiye’de geçtiğimiz yıl toplamda 353 bin 336 yerli araç satılırken, ithal araçların toplamı ise 419 bin 452 adet oldu. İthalde en fazla satılan araç Volkswagen markası oldu. Volkswagen 64 bin 776 adet araç sattı. 2015 satışlarında 139 bin adede kadar çıkan Volkswagen’in 2020’de yarısından daha az satması ise çakılma olarak yorumlanıyor. Manisa'da kurmayı planladığı fabrika yatırımını iptal etmesi, siyasi sebeplerden ötürü kurduğu şirketi geçtiğimiz sene içinde boşaltması ve kurların yüksekliği de tercih edilmemesinin başında geldi. Volkswagen'in düşüş grafiği ise son 10 yıla kademeli olarak yansıdı.

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