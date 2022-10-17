Ekonomi Otomotiv devi Mercedes 60 bin otomobili geri çağırdı
OTOMOTİV

Otomotiv devi Mercedes 60 bin otomobili geri çağırdı

Alman otomobil devi Mercedes, 60 bin lüks SUV modelini geri çağırdı. Sorunun yedi koltuklu modellerde ortaya çıktığı belirtildi. NHTSA’nın tahminlerine göre geri çağrılan araçların yüzde 100’ü aynı soruna sahip.

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Haber Merkezi Diğer
​Otomotiv devi Mercedes 60 bin otomobili geri çağırdı
7 koltuklu modeller geri çağrıldı.

ABD Ulusal Otoban Trafik Güvenlik İdaresi (NHTSA) tarafından yapılan açıklamaya göre, lüks SUV modellerin üçüncü sıra koltuklarında yer alan kilit mekanizmasında sorun var. GLS gibi araçlar, çocukları en arka sırada taşıyan geniş aileler tarafından kullanılıyor. Bir çarpışma durumunda, sol ve sağ koltuk arkalıklarının arızalanması, yolcuların yaralanma riskinin arttırabilir.

Araç birçok sensör sahip olsa da sürücüyü bu tür bir arıza konusunda uyaracak ya da bu türden bir sorunu haber verebilecek bir mekanizmaya sahip değil. NHTSA’nın tahminlerine göre geri çağrılan araçların yüzde 100’ü aynı soruna sahip.

Çağrılan modeller arasında 2,364 adet MY2021 GLS63, 5,212 adet 2020-2022 arası üretilen GLS 580 ve 51,998 adet de 2020-2022 arası üretilen GLS 450 yer alıyor. Bu araçların 18 Eylül 2018 ve 4 Temmuz 2022 arasında üretildiği belirtildi. X166 modellerinde de benzer bir sorun olduğu tahmin ediliyor. Öte yandan aynı dönemde üretilen Maybach GLS’te ise 7 koltuklu versiyon olmadığından bu sorun bulunmuyor.

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