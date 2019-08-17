Ekonomi Otomotiv ihracatında Hollanda ve ABD dopingi
OTOMOTİV

Otomotiv ihracatında Hollanda ve ABD dopingi

Otomotiv ihracatında Hollanda ve ABD dopingi

Türk otomotiv sektöründe, temmuzda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5 artışla 2,9 milyar dolar dış satışla 2019'da şu ana kadar aylık bazda en yüksek ihracat rakamına ulaşıldı.

Haber Merkezi AA
Geçen ay elde edilen 2,9 milyar dolarlık satış, otomotivde 2019'da aylık bazda en yüksek ihracat rakamı oldu.
Geçen ay elde edilen 2,9 milyar dolarlık satış, otomotivde 2019'da aylık bazda en yüksek ihracat rakamı oldu.

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) ve Türkiye İhracatçılar Meclisinin (TİM) verilerinden derlenen bilgilere göre, otomotiv endüstrisinin ihracatı temmuzda bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 5 artış gösterdi.

Geçen ay elde edilen 2,9 milyar dolarlık satış, otomotivde 2019'da aylık bazda en yüksek ihracat rakamı oldu. Bu ihracat verisi aynı zamanda otomotiv endüstrisinin tarihinde aylık bazda ulaşılan dördüncü en yüksek dış satış rakamı olarak kayıtlara geçti.

Temmuzda binek otomobiller ve otobüs, minibüs, midibüs ihracatında yaşanan artışlar, sektör ihracatına olumlu yansıdı. Türkiye'nin dış satışında ilk sırada yer alan otomotiv endüstrisinin ülke ihracatından aldığı pay da yüzde 18 olarak gerçekleşti.

Hollanda'ya yüzde 131, ABD'ye yüzde 55 artış

Geçen ay, Türkiye'nin otomotiv ihracatında Almanya, 413,6 milyon dolarla en fazla dış satış yapılan ülke oldu. Bu ülkeye yönelik ihracat, bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 5 arttı.

Otomotivde ikinci büyük pazar olan Fransa'ya ihracat yüzde 20'lik artışla 385,8 milyon dolara yükseldi. Üçüncü sıradaki İtalya pazarında ise 269,2 milyon dolar dış satışla yüzde 6'lık artış elde edildi.

Sektörde, temmuz ayında önemli pazarlardan Hollanda'ya yüzde 131 artışla 146,2 milyon, ABD'ye yüzde 55 yükselişle 138,3 milyon ve Polonya'ya da yüzde 37 artışla 109,5 milyon dolar ihracat artışları yaşandı.

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ABD'ye ihracat artışında, sektörün alt ürün grubundaki binek otomobillerde yüzde 343, otobüs, minibüs ve midibüsteki yüzde 100'e ulaşan yükselişler etkili oldu.

Hollanda'ya sektörün alt ürün grubundaki eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlardaki yüzde 319, binek otomobillerdeki yüzde 68'lik dış satış artışları da dikkati çekti.

Ocak-temmuz rakamları

Türkiye'nin otomotiv ihracatında en fazla paya sahip Almanya'ya yılın 7 ayında geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 8,5 azalışla 2 milyar 612 milyon dolar dış satım yapıldı. Yine aynı dönemde ikinci büyük pazar olan Fransa'da da yüzde 4 artışla 2 milyar 156 milyon dolarlık ihracata imza atıldı.

Ocak-temmuz döneminde önemli pazarlardan Hollanda'ya yüzde 18 yükselişle 661 milyon dolar, ABD'ye yüzde 14 artışla 631 milyon dolar, Polonya'ya yüzde 7 artışla 680 milyon dolar ve İsrail'e yüzde 25 yükselişle 426 milyon dolarlık ihracat rakamlarına ulaşıldı.

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