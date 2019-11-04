Otomotiv sektörü gaza bastı: Otomotiv pazarı Ekim'de yüzde 127.5 arttı

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2019 yılı on aylık dönemde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 31,88 azalarak 330 bin 384 adet olarak gerçekleşti. Otomobil satışları Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 137,94 arttı.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) 2019 yılı Ocak-Ekim dönemi Otomobil ve Hafif Ticari Araç Pazarı verilerini paylaştı. Buna göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2019 yılı on aylık dönemde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 31,88 azalarak 330 bin 384 adet olarak gerçekleşti. 2018 yılı on aylık döneminde 485 bin 27 adet toplam pazar gerçekleşmişti.

Otomobil satışları, 2019 yılı on ayı sonunda geçen yıla göre yüzde 29,17 oranında azalarak 268 bin 624 adet oldu. Geçen yıl aynı dönemde 379 bin 274 adet satış yaşanmıştı. Hafif ticari araç pazarı, 2019 yılı Ocak-Ekim döneminde geçen yıla göre yüzde 41,6 azalarak 61 bin 760 adet oldu. 2018 yılı aynı dönemde 105 bin 753 adet satış gerçekleşmişti.

FOTOĞRAF 11 Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii AŞ (TÜLOMSAŞ) yetkililerinden alınan bilgiye göre, 1961 yılında Türk mühendis ve işçileri tarafından zor şartlarda üretilen ilk yerli otomobil, 5 Eylül 2017'de başlayan kapsamlı bakımının ardından konulduğu yeni müzesinde yoğun ilgi görüyor. Otomobilin yapımında kullanılan kaynak motoru, matkap ve torna tezgahları, imalat aşamalarının çekildiği fotoğraf makinesi, kumpas, pergel, cetvel, çizim masası, aracın kireç taşından maketi, yedek parçalar, Sivas'ta demir yollarında dökülmüş orijinal motor bloku ve çalışmaların görsellerinin de bulunduğu müzede, 58 yaşındaki Devrim hem Eskişehirlilerin hem de yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oluyor. Projede çalışan 200 Türk mühendis ve işçisinin Siyah, Beyaz, Mavi Boncuk ve Gecekondu isimlerinde 4 adet ürettiği, daha sonra Devrim adını alan ilk yerli otomobili, 58 yıl sonra da ihtişamı ve hikayesiyle ziyaretçileri heyecanlandırıyor. İstanbul'dan gelen ziyaretçilerden Hüseyin Avni Sönmez, yaptığı açıklamada Devrim'i daha önce birkaç kez gördüğünü söyledi. Sönmez, İkinci ya da üçüncü görüşüm ama insan her seferinde duygulanıyor. Çok sağlam, böyle bir otomobilim olsun isterdim. Yapılsa satın alırız. dedi. Manisalı Aliye Olgun da Türkiye'nin yerli otomobil hikayesini başlatan Devrim'i görünce çok heyecanlandığını, duygulandığını dile getirdi. İlklerin her zaman böyle bir özel yanının olduğunu anlatan Olgun, Kendimi çok şanslı hissettim, çok mutlu oldum. ifadesini kullandı. Hüseyin Özsavran ise kızlarıyla Devrim'i görmek için İzmir'den geldiklerini belirtti. Bu aracın, Türkiye'nin yerli otomobili olduğundan kızlarına bahsettiğini söyleyen Özsavran, Dört tane üretilmiş zaten, rehber arkadaşımız anlattı. Bir tanesini en azından bugün görmüş olmak çok güzel. diye konuştu. Yerli otomobil hikayesi Cumhuriyet'in 38'inci yılında başladı <br> <br> O dönem adı Eskişehir Demiryolu Fabrikaları olan TÜLOMSAŞ'ta, dönemin Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel'in talimatıyla üretilen 4 otomobil, yapımının 29 Ekim 1961'de tamamlanmasının ardından trenle Ankara'ya götürüldü. Demir yolu kanunları gereğince deposuna az akaryakıt konulan bu araçlardan biri, Gürsel'in test amacıyla kullandığı sırada yakıtı bitince durdu. Bunun ardından trenle Ankara'dan Eskişehir'e getirilen ve Devrim adı verilen otomobil, bir süre fabrika içinde kullanıldı. TÜLOMSAŞ'ta sergilenen 0002 şasi ve 0002 motor numaralı Devrim, lastikleri ile ön ve arka camı dışında tamamen yerli imkanlarla 4,5 ayda üretildi. Uzun ve kısa farları ayakla çalışan, kontak anahtarı ve manuel olarak da çalıştırılabilen Devrim, bu özellikleriyle de dikkati çekiyor. 1250 kilogram ağırlığında ve saatte maksimum 140 kilometre hız göstergesine sahip Devrim'e güvenlik gerekçesiyle benzin konulmuyor, otomobil aküsü sökülü halde bulunuyor. Fabrikada, otomobilin üretildiği imalathane ve depolarda araştırma yapılınca Devrim'in yapımı sırasında kullanılan çeşitli parça ve materyaller de bulundu. Bu materyallerle zenginleştirilen ve 3 Mart 2018'de açılan müze, ziyaretçilerin yoğun ilgisi göz önüne alınarak TÜLOMSAŞ tesislerinin farklı bir bölgesinde kuruldu. 'Türkiye'nin ilk yerli otomobili' Devrim 58 yaşında "Türkiye'nin ilk yerli otomobili" olan ve üretilmesinin üzerinden 58 yıl geçen Devrim, Eskişehir'de sergilendiği fabrikada 20 ayda yaklaşık 250 bin kişi tarafından ziyaret edildi. BiP'te paylaş

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Satışlar arttı

Otomobil pazarı yüzde 138, hafif ticari araç pazarı yüzde 91 arttı. Ekim ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 49 bin 75 adet oldu. 21 bin 571 adet olan 2018 yılı Ekim ayı otomobil ve hafif ticari araç pazar toplamına göre satışlar yüzde 127,5 oranında arttı.

2019 yılı Ekim ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 137,94 arttı ve 39 bin 996 adet oldu. Geçen sene 16 bin 809 adet satış gerçekleşmişti. 2019 yılı Ekim ayında hafif ticari araç pazarı 2018 yılının Ekim ayına göre yüzde 90,66 arttı ve 9 bin 79 adet olarak gerçekleşti. Geçen sene 4 bin 762 adet satış yaşanmıştı.

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2019 yılı Ekim ayı sonunda 1600cc altındaki otomobil satışlarında yüzde 30,6, 1600-2000cc aralığında motor hacmine sahip otomobil satışlarında yüzde 39,2 ve 2000cc üstü otomobillerde yüzde 29,4 azalış izlendi. 2019 yılı Ekim ayı sonunda 153 adet elektrikli ve 8 bin 688 adet hibrit otomobil satışı gerçekleşti. 2019 yılı Ekim ayı sonunda otomobil pazarında ortalama emisyon değerlerine göre en yüksek paya yüzde 39,3 oranıyla 100-120 gr/km arasındaki otomobiller 105 bin 571 adet ile sahip oldu.

Aynı ay sonunda dizel otomobil satışlarının payı yüzde 54,74’e gerilerken, otomatik şanzımanlı otomobillerin payı yüzde 68,58’e ulaştı. 2019 yılı Ekim ayı sonunda otomobil pazarı segmentinin yüzde 85,8’ini vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerinde yer alan araçlar oluşturdu.

OYNAT 02:04 Selçuk Bayraktar: Otomotivde kaybettiğimiz yılları burada rahatlıkla kazanabiliriz Güvenli Bölge programına konuk olan Selçuk Bayraktar, ''Türkiye bu alanlarda sadece montaj sanayi mi olacak yoksa gerçekten bir markamız olacak mı? Herkes bunu yaparken bakacak mıyız yoksa yapacak mıyız? Bütün mesele burada. Türkiye inşallah bu alanda söz sahibi olacak'' dedi.





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Segmentlere göre en yüksek artış

Segmentlere göre değerlendirildiğinde, en yüksek satış adetine yüzde 61,5 pay alan C (165 bin 274 adet) segmenti ulaştı. Kasa tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi yine Sedan otomobiller (yüzde 50,4 pay, 135 bin 353 adet) oldu.

2019 yılı Ekim ayı sonunda Hafif Ticari Araç Pazarı gövde tipine göre değerlendirildiğinde, en yüksek satış adetine yüzde 72,08 pay ile Van (44 bin 518 adet), ardından yüzde 12,17 pay ile Kamyonet (7 bin 517 adet) ve yüzde 8,04 pay ile Minibüs (4 bin 967 adet) ve yüzde 7,70 pay ile Pick-Up (4 bin 758 adet) yer aldı.

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2019 yılı otomotiv sektörü toplam pazarının 450 bin - 500 bin adet, 2020 yılı otomotiv sektörü toplam pazarının ise 525 - 575 adet aralığında olması tahmin ediliyor.