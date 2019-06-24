Seçim 23 Haziran 2019 İstanbul Seçimi
Ekonomi Otomotiv sektörü indirimin uzatılmasını istiyor
OTOMOTİV

Otomotiv sektörü indirimin uzatılmasını istiyor

Otomotiv Sanayii Derneği'nin Başkanı Haydar Yenigün, otomotiv ana sanayine yeni yatırımların gelmesi için iç pazarın güçlenmesi gerektiğine dikkat çekerek, ÖTV ve KDV indirimi gibi iç talebi artırıcı önlemlerin yıl sonuna kadar uzatılmasını istedi.

Haber Merkezi Reuters
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Kur ve kredi faizlerindeki sert yükselişle birlikte geçen yıl Nisan ayında bu yana daralan yurtiçi araç pazarında küçülme, Kasım ayından bu yana yürürlükte olan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ve Katma Değer Vergisi (KDV) indirimleri sayesinde hız kaybetti. Ancak vergi indirimlerine rağmen iç pazarın yılın ilk beş ayında yüzde 50 daraldı.

Yenigün, OSD tarafından yapılan yazılı açıklamada Türkiye'nin ana ihracat sektörlerinden olan otomotiv ana sanayinde üretimin yüzde 86'sının ihraç edildiğine dikkat çekerek, "İhracat ile iç pazara üretimin bir dengesi olması risk yönetimi açısından önem taşıyor. Sadece ihraç pazarlara dayalı bir üretim modeli... sanayimizi daha kırılgan hale getirirken rekabetçiliğimizi zayıflatıcı etki oluşmasına sebep oluyor" dedi.

Yenigün, iç pazarın güçlenmesi için bu ay sonunda süresi dolacak vergi indirimi ve diğer talep artırıcı önlemlerin süresinin yıl sonuna kadar uzatılmasını isteyerek, "Uzun vadede ise iç pazarın geçmişte ulaştığı 1 milyon adet seviyesine ulaşması ve istikrarının sürdürülmesi için yeni politikaların geliştirilmesi gerektiği görülüyor" dedi.

Rus polisi kararı Türk turizmcileri heyecanlandırdı
EKONOMİ
Rus polisi kararı Türk turizmcileri heyecanlandırdı

Litresi 120 eurodan satılıyor
EKONOMİ
Litresi 120 eurodan satılıyor

Yük treni ile minibüs çarpıştı

Yük treni ile minibüs çarpıştı

​Mersin'deki kazada ölü ve yaralılar var.
2 teröristin peşindeler

2 teröristin peşindeler

​Mehmetçik, Doğu Karadeniz'de operasyonlarını sürdürüyor.
İtiraz süreci başladı

İtiraz süreci başladı

​YSK Başkanı Güven'den seçim sonucu açıklaması.
Gerçekler bilinmeli

Gerçekler bilinmeli

​Pakistanlı fizikçi, Mursi'nin ölümüyle ilgili sır perdesini araladı.
Gerekirse<br>yeniden vururuz

Gerekirse
yeniden vururuz

​İran-ABD krizi devam ediyor.
3 girişli<br>mağarada bulundu

3 girişli
mağarada bulundu

​Pençe Harekatı'nda PKK'ya bir darbe daha vuruldu.
Rus polisi sevinci

Rus polisi sevinci

​Turist sayısında bir milyonluk bir artış yaşanacak.
F.Bahçe için<br> kritik hafta

F.Bahçe için
kritik hafta

​Sarı lacivertliler UEFA'nın kararını bekliyor.

İstanbul<br> seçimini yaptı

İstanbul
seçimini yaptı

​Resmi olmayan sonuçlara göre seçimi, İmamoğlu kazandı.
Türkiye ile görüşüyorlar

Türkiye ile görüşüyorlar

Otomobil devi Volkswagen'den dev yatırım iddiası.
Filistin'i satanlara<br>ortak olmayacağız

Filistin'i satanlara
ortak olmayacağız

Lübnan Meclis Başkanı Berri açıklama yaptı.
LGS sonuçları açıklandı

LGS sonuçları açıklandı

​Binlerce öğrencinin meraklı bekleyişi sona erdi.
Liderlerle görüşecek

Liderlerle görüşecek

​Milli Savunma Bakanı Akar'dan kritik ziyaretler.
İmamoğlu'nu<br>tebrik etti

İmamoğlu'nu
tebrik etti

Erdoğan seçim sonuçlarına ilişkin açıklama yaptı.
Köprüde takla attı

Köprüde takla attı

​15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik kilitlendi.
4 şerit kapatılacak

4 şerit kapatılacak

​50 gün boyunca sadece 2 şerit çalışacak.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.