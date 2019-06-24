Otomotiv sektörü indirimin uzatılmasını istiyor

Kur ve kredi faizlerindeki sert yükselişle birlikte geçen yıl Nisan ayında bu yana daralan yurtiçi araç pazarında küçülme, Kasım ayından bu yana yürürlükte olan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ve Katma Değer Vergisi (KDV) indirimleri sayesinde hız kaybetti. Ancak vergi indirimlerine rağmen iç pazarın yılın ilk beş ayında yüzde 50 daraldı.

Yenigün, OSD tarafından yapılan yazılı açıklamada Türkiye'nin ana ihracat sektörlerinden olan otomotiv ana sanayinde üretimin yüzde 86'sının ihraç edildiğine dikkat çekerek, "İhracat ile iç pazara üretimin bir dengesi olması risk yönetimi açısından önem taşıyor. Sadece ihraç pazarlara dayalı bir üretim modeli... sanayimizi daha kırılgan hale getirirken rekabetçiliğimizi zayıflatıcı etki oluşmasına sebep oluyor" dedi.

Yenigün, iç pazarın güçlenmesi için bu ay sonunda süresi dolacak vergi indirimi ve diğer talep artırıcı önlemlerin süresinin yıl sonuna kadar uzatılmasını isteyerek, "Uzun vadede ise iç pazarın geçmişte ulaştığı 1 milyon adet seviyesine ulaşması ve istikrarının sürdürülmesi için yeni politikaların geliştirilmesi gerektiği görülüyor" dedi.

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