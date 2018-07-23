Otomotiv sektörünü sarsan haber

Gelecek yıl Nisan ayında görevi bırakmayı planlayan Fiat Chrysler Grubu’nun (FCA) CEO’su Sergio Marchionne’nin görevi bıraktığını açıklaması otomotiv sektörünü derinden sarsarken, istifa kararının gerekçesi olarak ise Marchionne’nin sağlık durumu işaret edildi.

Yapılan açıklamada İsviçre'nin Zürih kentinde omuz ameliyatı olan 66 yaşındaki Marchionne'nin sağlık durumunda beklenmedik bir gelişme olduğu ve durumunun daha da kötüleştiği ifade edildi.

FİAT'IN BAŞINA MİKE MANLEY GEÇTİ

Marchionne’nin sağlık durumundan kaynaklı planlanandan erken gerçekleşen görev değişimi sonrasında şirketin başına CEO olarak Jeep ve Ram markasının başındaki Mike Manley'in atandığı duyuruldu.

Mike Manley

AKCİĞER KANSERİNE YAKALANDI

Şirketten Marchionne’nin rahatsızlığına ilişkin her hangi bir bilgi verilmezken FCA Grubu’na yakın kaynaklar Marchionne’nin akciğer kanseri olduğunu belirtti.

Sergio Marchionne

''ÇOK ÜZGÜNÜZ''

FCA Genel Başkanı John Elkann ise yaptığı açıklamada, ''Kendisini FİAT’a ve sonrasında FCA’ya ışık tutan bir olağanüstü yöneticidir. Çok üzgünüz. Ama çabuk karar vermemiz gerekiyordu ve verdik şirketi Mark Manley’e emanet ettik” diye konuştu.

FCA Genel Başkanı John Elkann

YÜZDE 5'LİK DÜŞÜŞ

Fiat Chrysler ve bağlantılı şirketlerin hisseleri CEO Sergio Marchionne'nin sağlık sorunları nedeniyle görevini bırakması üzerine sert düşüş yaşadı.

Fiat Chrysler hisseleri güne yüzde 5 düşüşle başlarken, Fiat Grubunun bünyesinden ayrılan CNH Industrial yüzde 3.6, Ferrari ise yüzde 5.6 düşüşle açıldı.