Otomotiv yan sanayi ihracatı zirveyi gördü

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği verilerinden yaptığı derlemeye göre, yılın 11 ayında otomotiv yan sanayisinde 200'den fazla ülke, serbest bölge ve özerk bölgeye dış satım gerçekleştirildi.

Geçen senenin ocak-kasım döneminde 10 milyar 747 milyon 340 bin dolar olan yan sanayi ihracatı bu senenin aynı aylarda yüzde 10,39 artarak 11 milyar 864 milyon 491 bin dolara yükseldi.

Bu yılın yan sanayi dış satımı, 2021'de gerçekleştirilen 11 milyar 802 milyon 646 bin doları da aşarak son 10 yılın en yüksek rakamına ulaştı.

Ocak-Kasım 2022'de 27 milyar 841 milyon 620 bin dolar olan otomotiv endüstrisinin toplam dış satımının yüzde 42,6'sını yan sanayi ürünleri oluşturdu.

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En çok ihracat Almanya, ABD ve İtalya'ya

Yan sanayide en fazla ihracat yapılan ülkeler arasında ilk sırada otomotiv sektörünün ana pazarı Almanya yer aldı.

Almanya'ya 11 aylık dış satım geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,92 arttı. 2021'in ocak-kasım aylarında bu pazara yönelik 2 milyar 515 milyon 163 bin dolar olan yan sanayi ihracatı, bu sene aynı dönemde 2 milyar 739 milyon 625 bin dolara çıktı. Bu rakamla, 11 aylık yan sanayi ihracatının yaklaşık 4'te biri bu ülkeye yapıldı.

En fazla ihracat yapılan ikinci ülke ABD'ye artış yüzde 25 olarak kayıtlara geçti. 2021'in 11 ayında 646 milyon 688 bin dolarlık yan sanayi ürünü satılan ABD'ye bu sene aynı dönemde 807 milyon 816 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

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Üçüncü sırada yer alan İtalya'ya yan sanayi ihracatı yaklaşık yüzde 1 artışla 722 milyon 268 bin dolardan 728 milyon 501 bin dolara çıktı.

Bu dönemde Fransa'ya yüzde 15,5 artışla 669 milyon 878 bin dolar, Rusya'ya da yüzde 3'lük yükselişle 585 milyon 94 bin dolar ihracat kaydedildi.

Suudi Arabistan'a yüzde 836 artış

10 milyon dolar ve üzeri ihracat yapılan ülkelere bakıldığında ocak-kasım döneminde Kazakistan, Suudi Arabistan, Vietnam ve Endonezya'ya 100'ün üzerinde artışlar yaşandı.

Yan sanayi dış satımı Kazakistan'a yüzde 177 artışla 14 milyon 50 bin dolardan 38 milyon 956 bin dolara, Suudi Arabistan'a yüzde 836 yükselişle 2 milyon 274 bin dolardan 21 milyon 308 bin dolara, Vietnam'a yüzde 123 artışla 6 milyon 544 bin dolardan 14 milyon 640 bin dolara ve Endonezya'ya ise yüzde 111 yükselişle 4 milyon 993 bin dolardan 10 milyon 574 bin dolara geldi.

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