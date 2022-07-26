Ekonomi Otomotiv yetkili satıcıları ÖTV uygulamalarındaki değişiklikten memnun
OTOMOTİV

Otomotiv yetkili satıcıları ÖTV uygulamalarındaki değişiklikten memnun

Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Altuğ Erciş, motorlu araçlarda ÖTV uygulamalarındaki değişiklik yapılmasına ilişkin, "Yeni yayınlanan tebliğ ile bu uygulama tüm piyasa oyuncuları için ortak zemine getirilerek, aracın ilk tescilinden sonra yapılacak mal ve hizmetlerin satışının ÖTV matrahına dahil edilmeyeceği açık ve sarih şekilde düzenlenmiş ve sağlıklı bir ticaret ve vergilendirme yapılabilecek hale getirilmiştir" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi AA
Otomotiv yetkili satıcıları ÖTV uygulamalarındaki değişiklikten memnun
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Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Altuğ Erciş, OYDER tarafından paylaşılan yazılı açıklamasında, Resmi Gazete'de yayımlanan motorlu araçlarda ÖTV uygulamalarındaki değişikliklere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

OYDER Başkanı Erciş, ÖTV Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile meslektaşları açısından haksız rekabet yaratan çok önemli bir unsurun yürürlükten kaldırıldığını dile getirdi.

"Sağlıklı bir ticaret ve vergilendirme yapılabilecek hale getirildi"

Yeni tebliğin kendileri açısından faydalarına değinen Erciş, şunları kaydetti:

"Yeni araç alımlarında müşterilerimiz tarafından talep edilen ve aksesuar adı altında toplanan tüm mal ve hizmetlerin satışı, geçmiş tebliğ ile yetkili satıcılar tarafından gerçekleştirilirse yasal düzenlemenin açık olmaması sebebiyle ÖTV matrahına dahil ediliyor ve hem aracın hem de mal ve hizmetlerin bedeli ÖTV oranında artıyordu. Yeni yayınlanan tebliğ ile bu uygulama tüm piyasa oyuncuları için ortak zemine getirilerek, aracın ilk tescilinden sonra yapılacak mal ve hizmetlerin satışının ÖTV matrahına dahil edilmeyeceği açık ve sarih şekilde düzenlenmiş ve sağlıklı bir ticaret ve vergilendirme yapılabilecek hale getirilmiştir."

Erciş, konuyla ilgili birçok defa görüşme yaptıklarını belirterek, "Gerek doğrudan Hazine ve Maliye Bakanlığı ile gerekse de Gelir İdaresi Başkanlığı nezdinde gerçekleştirdiğimiz tüm görüşmelerde bu haksız rekabet ortamına dikkat çekerek yetkili satıcılar ve müşterilerimiz aleyhine olan bu durumun düzeltilmesini müteaddit defalar talep etmiştik" ifadelerini kullandı.

"Aynı ürüne farklı fiyat uygulamasını ortadan kaldıracak"

Müşteriler açısından da aynı ürüne farklı fiyat uygulamasını ortadan kaldıracak bu gelişmenin daha faydalı olacağına inandıklarını bildiren Erciş, şunları aktardı:

"Müşterilerimizin aksesuar kapsamındaki tüm mal ve hizmetlere eşit şartlarda ulaşmasının önünü açacak bu uygulamanın haksız rekabeti ortadan kaldırmasını ve serbest rekabet şartları içerisinde bu ürün ve hizmetlere ulaşılmasını sağlayacaktır. Serbest rekabet ortamının doğal akışına aykırı olan bu durumun yeni tebliğ ile değiştirilmesinden büyük memnuniyet duyuyoruz. Bu konuda meslektaşlarımıza her türlü yapıcı ve olumlu desteği veren başta Hazine ve Maliye Bakanlığı olmak üzere tüm ilgililere içten teşekkürü bir borç biliyor, şükranlarımızı sunuyoruz."

ÖTV değiştirme yetkisi Cumhurbaşkanı'nda: 2022 Otomotiv ÖTV oranı kaç?
FOTOĞRAF 25
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Otomobillerden alınan Özel Tüketim vergisi (ÖTV) ile ilgili yeni bir düzenlemeye gidildi. <br><br>
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Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan tebliğle, 'vergi oranı ve yetki' başlıklı maddede düzenlemeler yapıldı.<br>
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Maddedeki 'Bakanlar Kurulu' ibaresi 'Cumhurbaşkanı' olarak değiştirilirken, önceki uygulamada Bakanlar Kurulu'nun 'motorlu araçların ÖTV oranlarını bir katına artırma veya sıfıra kadar indirme' yetkisi, Cumhurbaşkanınca 'ÖTV oranları ve matrahlarının alt ve üst sınırını 3 katına kadar artırma veya sıfıra indirme' olarak yeniden düzenlendi.
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İlgili maddede yapılan diğer düzenlemeye göre, Cumhurbaşkanı ayrıca; belirlenen ÖTV ve matrah sınırları içinde kalmak şartıyla binek otomobiller için farklı matrah grupları oluşturabilecek.<br><br>
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Malların matrah grupları, motor gücü, cinsi, sınıfı, üst yapı gövde tanımı, emisyon türü ve değeri, istiap haddi ile yolcu ve yük taşıma kapasitesi itibarıyla farklı oranlar belirlenebilecek.<br><br>
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Mevcut uygulamada motor silindir hacmi 1600 cm3'ü geçmeyenlerde ÖTV matrahı 120 bin TL'yi aşmayanlarda yüzde 45, 120 bin-150 bin arası yüzde 50, 150 bin-175 bin arası yüzde 60, 175-200 arası için yüzde 70'lik ÖTV oranı söz konusu.<br>
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Motor silindir hacmi 1600 cm3'ü geçen fakat 2000 cm3'ü geçmeyenlerde ÖTV matrahı 130 bin TL'yi aşmayanlar için yüzde 45, 130 bin-210 bin arası için yüzde 50 olarak uygulanıyor.<br><br>
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Cumhurbaşkanı'na tanınan yetkiyle bu oranlar farklılaşabilecek.<br><br>
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ÖTV NEDİR?<br>Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), belirli mal veya ürünler üzerinden maktu veya oransal olarak alınan bir harcama vergisidir.
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İlk olarak Avrupa Birliği ile uyum çerçevesinde yapılan kanun değişiklikleriyle gündeme gelmiş ve yine aynı amaçla 2002 yılında 4760 sayılı kanun ile kabul edilmiştir. ÖTV, lüks (kürk vb.), sağlığa zararlı (alkol, sigara vb.), çevreye zararlı (benzin vb.) mallara uygulanır.
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Otomotiv ÖTV oranı kaç?<br> Araçlardaki 2022 yılı için KDV ve ÖTV hesaplamalarına ilişkin bahsedilmesi gereken ilk detay ÖTV oranlarının ham değer üzerinden, KDV oranlarının ise ÖTV’nin eklenmiş hali sonrasından belirlenmiş olmasıdır.
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Yani Özel Tüketim Vergisi araçların vergisiz haline göre hesaplanırken Katma Değer Vergisi “vergisiz değer + Özel Tüketim Vergisi” sonucunda ortaya çıkan değer üzerinden hesaplanır.
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Katma Değer Vergisi yüzde 18’lik bir orana sahiptir, ÖTV ise silindir hacmi ve fiyata bağlı olarak değişkenlik gösterir.
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Yapılan güncelleme ile 2022 yılında geçerli olacak ÖTV oranları:
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Motor silindir hacmi 1600 cm³’ü geçmeyen, matrahı 92 bin TL’ye kadar olan araçların ÖTV oranı yüzde 45
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Motor silindir hacmi 1600 cm³’ü geçmeyen, matrahı 92 bin TL ile 150 bin TL arası araçların ÖTV oranı yüzde 50<br>
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Motor silindir hacmi 1600 cm³’ü geçmeyen, matrahı 150 bin TL üzeri araçların ÖTV oranı yüzde 80<br>
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Motor silindir hacmi 1600 cm³ ile 2000 cm³ arası, matrahı 170 bin TL’ye kadar araçların ÖTV oranı yüzde 130<br>
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Motor silindir hacmi 1600 cm³ ile 2000 cm³ arası, matrahı 170 bin TL üzeri araçların ÖTV oranı yüzde 150<br>
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2000 cm³ üzeri motor silindir hacmi olan matrahında sınır olmayan araçların ÖTV oranı yüzde 220<br>
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ÖTV değiştirme yetkisi Cumhurbaşkanı'nda: 2022 Otomotiv ÖTV oranı kaç?
Resmi Gazete'de yayımlanan kararla ÖTV tebliğinde 'Bakanlar Kurulu' ibaresi 'Cumhurbaşkanı' olarak değiştirildi. Cumhurbaşkanı, motorlu araç ÖTV ve matrahlarının alt ve üst sınırını 3 katına kadar artırabilecek ve sıfıra indirebilecek. ÖTV nedir? Otomotiv ÖTV oranı kaç? İşte tüm detaylar

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