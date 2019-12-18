Ekonomi Otomotivde beklenen birleşme gerçekleşti PSA ve FCA anlaşmayı imzaladı
OTOMOTİV

PSA ve FCA birleşme anlaşmasını imzaladı

Otomotivde beklenen birleşme gerçekleşti: PSA ve FCA anlaşmayı imzaladı

Peugeot ve Citroen markalarının sahibi PSA ve İtalyan FCA, toplam 50 milyar dolar değerindeki birleşme anlaşmasını imzaladı. Söz konusu anlaşmayla yeni şirket hacimsel olarak dünyanın en büyük dördüncü otomobil üreticisi ve gelir olarak da en büyük üçüncü şirket unvanını kazandı.

Haber Merkezi DHA
50 milyar dolar birleşme ile ortaya çıkan yeni şirket dünyanın en büyük dördüncü otomobil üreticisi oldu.
50 milyar dolar birleşme ile ortaya çıkan yeni şirket dünyanın en büyük dördüncü otomobil üreticisi oldu.

PSA ve FCA’in eşit olarak sahip olacağı yeni şirket için beklenen imzalar atıldı.

İmza töreninin ardından yapılan ortak açıklamada şu değerlendirme yapıldı:

“Bu birleşme, yeni çağın sürdürülebilir hareketlilikte sunduğu fırsatları yönetim, kabiliyet, kaynak ve ölçüm açısından başarılı bir şekilde uygulayacak bir sektör lideri oluşturacak.”

Daha önce, yeni yapılanma kapsamında birleşmenin, iki tarafın yüzde 50'şer paya sahip olacağı Hollanda merkezli bir şirket çatısı altında gerçekleşeceği ve bu yeni şirketin liderliğini PSA CEO'su Carlos Tavares’in üstleneceği açıklanmıştı.

  • Uzmanlara göre, Avrupa’daki ekonomik durgunluktan etkilenen PSA, Chrysler, Jeep, Dodge ve Ram markaları sayesinde Amerikan pazarında daha etkili olabilecek.

AB’de faaliyet gösteren şirketlerin bulundukları sektörlerde rekabete aykırı bir durum olup olmadığını inceleme yetkisine sahip olan AB Komisyonu söz konusu birleşmeyi onaylaması gerekiyor.

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