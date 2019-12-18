Otomotivde beklenen birleşme gerçekleşti: PSA ve FCA anlaşmayı imzaladı

50 milyar dolar birleşme ile ortaya çıkan yeni şirket dünyanın en büyük dördüncü otomobil üreticisi oldu.

PSA ve FCA’in eşit olarak sahip olacağı yeni şirket için beklenen imzalar atıldı.

İmza töreninin ardından yapılan ortak açıklamada şu değerlendirme yapıldı:

“Bu birleşme, yeni çağın sürdürülebilir hareketlilikte sunduğu fırsatları yönetim, kabiliyet, kaynak ve ölçüm açısından başarılı bir şekilde uygulayacak bir sektör lideri oluşturacak.”

Daha önce, yeni yapılanma kapsamında birleşmenin, iki tarafın yüzde 50'şer paya sahip olacağı Hollanda merkezli bir şirket çatısı altında gerçekleşeceği ve bu yeni şirketin liderliğini PSA CEO'su Carlos Tavares’in üstleneceği açıklanmıştı.

AB’de faaliyet gösteren şirketlerin bulundukları sektörlerde rekabete aykırı bir durum olup olmadığını inceleme yetkisine sahip olan AB Komisyonu söz konusu birleşmeyi onaylaması gerekiyor.