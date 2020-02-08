Ekonomi Otomotivde ocak ayının liderleri belli oldu
OTOMOTİV

Otomotivde ocak ayının liderleri belli oldu

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarda bu yılın ocak ayında en fazla satış yapan firmalar sırasıyla Volkswagen, Fiat ve Renault oldu.

Haber Merkezi AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Otomotiv Distribütörleri Derneği'nden (ODD) derlenen verilere göre, 2020 yılı ocak ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 27 bin 273 adet seviyesinde gerçekleşti. 14 bin 373 adet olan 2019 yılı ocak ayı otomobil ve hafif ticari araç pazar toplamına göre satışlar yüzde 89,75 arttı.

Geçen yılın ocak ayına kıyasla yıla iyi bir başlangıç yapan otomotiv pazarında, Alman otomobil üreticisi Volkswagen 3 bin 695 adetle ilk sıraya yerleşti. Ardından 3 bin 236 adetle Türkiye'de de üretim yapan Fiat sıralandı. Geçen yılın ocak ayına lider giren Renault ise 2 bin 914 adetle üçüncü sırada yer aldı.

Dacia 2 bin 532 adetle dördüncü ve Toyota 2 bin 376 adetle beşinci sırada konumlandı.

Markaların 2020 yılı ocak hafif ticari hariç, yalnızca otomobil satışlarına bakıldığında Volkswagen 3 bin 292 adetlik satışla birinci oldu. Ardından 2 bin 743 adetle Renault ve 2 bin 351 adetle de Toyota sıralandı.

Benzinli otomobil satışları ilk sırada

Bu yılın ocak ayında otomobil pazarı segmentinin yüzde 84,9’unu vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerinde yer alan araçlar oluşturdu.

Segmentlere göre değerlendirildiğinde, en yüksek satış adedine 14 bin 547 adetle yüzde 66,1 pay alan C segmenti ulaştı. Kasa tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi 10 bin 612 adet ve yüzde 48,2 pay ile yine Sedan otomobiller oldu.

Hafif ticari araç pazarında ise gövde tipine göre değerlendirildiğinde, en yüksek satış adetine 3 bin 786 adet ve yüzde 72,02 pay ile van ulaştı. Ardından 705 adet ve yüzde 13,41 pay ile kamyonet, 422 adet ve yüzde 8,03 pay ile minibüs ve 344 adet yüzde 6,54 pay ile de pick-up sıralandı.

Ocak ayında otomobil satışları motor tipine göre incelendiğinde benzinli otomobil satışları yüzde 48,12 pay ile birinci sırada yer alırken, dizel otomobil satışları yüzde 41,77pay ile ikinci sırada, ardından otogazlı yüzde 6,42 pay ile üçüncü, hibrit yüzde 3,62 pay ile dördüncü ve elektrikli otomobiller ise yüzde 0,06 pay ile beşinci sırada yer aldı.

Yılın ilk ayında otomatik şanzımanlı otomobil satış adetleri 2019 yılı ocak ayına göre yüzde 111,21 arttı. Bu yılın ocak ayı otomobil satış adetleri geçen yıl ile kıyaslandığında,otomatik şanzımanlı otomobil satışlarının payı yüzde 65,58’den yüzde 69,07’ye ulaştı.

En yüksek payı 1600cc altındaki otomobiller aldı

2020 ocak ayında otomobil pazarı motor hacmine göre incelendiğinde, en yüksek paya yüzde 95,19 oranıyla 1600cc altındaki otomobiller 20 bin 957 adet ile sahip oldu.

Ardından yüzde 1,04 pay ile 1600-2000cc aralığındaki otomobiller ve yüzde 0,09 pay ile 2000cc üstü otomobiller yer aldı. 2019 Ocak
ayına göre, 1600cc altındaki otomobil satışlarında yüzde 100,3 artış, 1600-2000cc aralığında motor hacmine sahip otomobil satışlarında yüzde 30,3 ve 2000cc üstü otomobillerde ise yüzde 60 azalış görüldü.

Bu yılın ocak ayında markaların otomobil ve hafif ticari araç satış rakamları şöyle gerçekleşti:


MARKA TOPLAM
VOLKSWAGEN 3.695
FIAT 3.236
RENAULT 2.914
DACIA 2.532
TOYOTA 2.376
FORD 2.185
PEUGEOT 1.756
HYUNDAI 1.298
HONDA 1.101
SKODA 884
CITROEN 834
NISSAN 823
MERCEDES-BENZ 723
OPEL 605
SEAT 578
AUDI 461
KIA 330
BMW 251
JEEP 196
MITSUBISHI 128
IVECO 64
KARSAN 48
VOLVO 44
SSANGYONG 42
ISUZU 39
MINI 28
SUZUKI 22
SUBARU 17
SMART 12
MAZDA 11
PORSCHE 11
DS 10
LAND ROVER 8
LEXUS 7
ALFA ROMEO 2
ASTON MARTIN 1
FERRARI 1
BENTLEY 0
INFINITI 0
JAGUAR 0
LAMBORGHINI 0
MASERATI 0
TOPLAM: 27.273

Ekmekte korkunç israf: 500 okul parası çöpe gidiyor
EKONOMİ
Ekmekte korkunç israf: 500 okul parası çöpe gidiyor
Kızılaya bir haksızlık yapılmasın

Kızılay'a bir haksızlık yapılmasın

3 bakan deprem bölgesinde son durumu değerlendirdi.
Elazığda korkutan görüntü

Elazığ'da korkutan görüntü

Depremin yüzey kırığının izi Karakaya Baraj Gölü'nde görüldü.
Altındanfazla kazandırdı

Altından
fazla kazandırdı

​1-3 yaş arası ikinci el araçlar büyük talep görüyor.
Van'da çığ düştü

Van'da çığ düştü

​Valilikten çığ olayına ilişkin açıklama yapıldı.
Sert şekilde<br>karşılık verilecek

Sert şekilde
karşılık verilecek

İdlib'deki gözlem noktalarına ilişkin açıklama.
Listeye<br>bir çizik daha

Listeye
bir çizik daha

Gri kategorideki terörist etkisiz hale getirildi.
Rusya'yı<br>şoke eden kaza!

Rusya'yı
şoke eden kaza!

​Helikopterdeki milletvekili hayatını kaybetti.
Borç açıklandı

Borç açıklandı

Fenerbahçe Kulübü'nün toplam borcu belli oldu.
Bir fırsatçılık daha!

Bir fırsatçılık daha!

​Deprem sonrası nakliye fiyatları iki katına çıktı.
500 okul<br>parası çöpe gidiyor

500 okul
parası çöpe gidiyor

​Ekmekte yaşanan israf korkunç boyutlara ulaştı.
Facianın<br>eşiğinden dönüldü

Facianın
eşiğinden dönüldü

Şarampole devrilmekten son anda kurtuldu.
İhracatta<br>ciddi artış yaşanacak

İhracatta
ciddi artış yaşanacak

Rusya koronavirüs nedeniyle Çin'le sınırını kapattı.
TIR'ın gizli<br>bölümünden çıktı

TIR'ın gizli
bölümünden çıktı

Türkiye'ye geri dönüş yaparken yakalandı.
Yoğun kar<br>ve çığ uyarısı

Yoğun kar
ve çığ uyarısı

​Meteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı.
Salgın<br>durdurulamıyor

Salgın
durdurulamıyor

Dünyanın konuştuğu gemiden kötü haber geldi.
İstanbul'da<br>kar manzaraları

İstanbul'da
kar manzaraları

Gece saatlerinde başlayan kar yağışı etkili oluyor.
1 şehit, 4 yaralı

1 şehit, 4 yaralı

​Barış Pınarı Harekat bölgesinden acı haber.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.