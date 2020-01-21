Ekonomi Oxfam raporu 2 bin kişi dünya nüfusunun yarısından daha zengin
DÜNYA EKONOMİSİ

2 bin kişi dünya nüfusunun yarısından daha zengin

Oxfam raporu: 2 bin kişi dünya nüfusunun yarısından daha zengin

İngiltere merkezli uluslararası yardım kuruluşu Oxfam’ın raporuna göre, 2019 yılında dünya genelindeki en zengin 2 bin 153 kişinin serveti, en yoksul 4.6 milyar kişinin toplam servetini geçti. Rapora göre en zengin 22 erkek, Afrika'daki tüm kadınların toplamından daha zengin.

Haber Merkezi Diğer
2 bin kişi dünya nüfusunun %60'ından daha zengin.
2 bin kişi dünya nüfusunun %60'ından daha zengin.

İngiliz yardım kuruluşu Oxfam’ın raporuna göre, 2019 yılında dünya genelindeki en zengin 2 bin 153 kişinin serveti, en yoksul 4,6 milyar kişinin toplam servetini geçti.

Milyarder sayısının son on yılda ikiye katlandığını belirten Oxfam, bu kesimin dünya nüfusunun yüzde 60’ından daha fazla servete sahip olduğunu ortaya koydu.

Kadınların ve genç kızların bu ölçeğin en altında bulunduğunu vurgulayan Oxfam raporuna göre, bu kesim hiç ücret almadan bir yılda tam 12.5 milyar saat çalışıyor, buna karşılık küresel ekonomiye 18.8 trilyon dolar katkı sağlıyor.

Rapora göre ayrıca dünyanın yarısı günde 33 tl ile geçiniyor.

En zengin 22 erkek, Afrika'daki bütün kadınlardan daha zengin

Bunu bir örnekle açıklayan rapor, ‘dünyanın en zengin 22 erkeğinin Afrika’daki tüm kadınlardan daha fazla servete sahip olduğunu’ vurguladı.

Rapora göre dünyanın en zengin yüzde 1’lik dilimindekiler 10 yıl boyunca sadece yüzde 0.5 ekstra vergi verirse, 117 milyon yeni istihdam yaratacak kaynak sağlanabiliyor.

Raporda şu ifadelere yer verildi, "Eğer herkes 100 dolarlık banknotlardan oluşan servetlerinin üzerinde otursaydı, insanlığın büyük kısmı yerde oturuyor olurdu. Zengin bir ülkede yaşayan orta halli bir kişi bir sandalye yüksekliğinde otururken, en zengin iki kişi uzayda olurdu.”

Dünyanın en zengin kişisi olan Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un toplam serveti 116.4 milyar dolar.
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