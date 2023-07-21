OYDER'den fiyat denetimleri hakkında açıklama: Yapılan denetimlerle olumsuz algının önüne geçildi

"Geçtiğimiz ay Ticaret Bakanımız Prof. Dr. Ömer Bolat ile yaptığımız geniş katılımlı toplantıda otomotiv piyasasındaki fiyat dengesizliğinin yetkili satıcılardan değil, günlük kazanç peşindeki otomotiv al-satçılığı yapanlardan kaynaklandığını ifade etmiştik. Bu yaklaşımımızın doğru olduğu görüldü ve ispatlandı. Yapılan denetimler sonucu usulsüzlük tespit edilen yetkili satıcı adedinin minimal bir seviyede olması da bu yaklaşımımızı destekledi. Çok büyük bir oranda asıl meslekleri otomotiv satıcılığı olan bu kişilerin asla bu tür usulsüzlüğe yönelmeyeceğini biliyoruz. Kamuoyunda yetkili satıcılara yönelik oluşan olumsuz algının da yapılan denetimlerden alınan sonuçlarla önüne geçilmiş oldu.