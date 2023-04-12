|
Reklam
Reklam
Ekonomi

Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev Togg'u teslim aldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gemlik mavisi Togg'u, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'e teslim etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile telefonda görüştü. Erdoğan, Togg aracını teslim alan Mirziyoyev’e hayırlı olsun temennisinde bulundu.

17:44 . 12/04/2023 Çarşamba
AA
Türkiye'nin ilk yerli ve milli otomobili Togg, Özbekistan'da.

Türkiye'nin ilk yerli ve milli otomobili Togg, Özbekistan'da.

Türkiye'nin ilk yerli ve milli otomobili Togg, Özbekistan'da. Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev başkent Taşkent’te düzenlenen törenle Gemlik mavisi rengindeki Togg'unu teslim aldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gemlik mavisi Togg'u Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'e teslim etti.

Erdoğan'dan 'hayırlı olsun' telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile telefonda görüştü. Erdoğan, Togg aracını teslim alan Mirziyoyev’e hayırlı olsun temennisinde bulundu.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev de Togg'u teslim almıştı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham İlham Aliyev, başkent Bakü’de düzenlenen törenle Anadolu rengindeki Togg'unu teslim aldı.

#TOGG
#Özbekistan
#Mustafa Varank
36 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.