Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev Togg'u teslim aldı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Togg’u teslim alan ikinci kişi oldu. ‘Anadolu’ renkli Togg, Aliyev’e Bakü'de teslim edildi. Aliyev, Togg'un Azerbaycan'da bulunmasının dostane ve kardeşçe ilişkilerin bir tezahürü olduğunu söyledi. Erdoğan da "Allah güzel günlerde kullanmayı nasip etsin Gardaşım" paylaşımı yaptı.