Özbeklerle sağlık alanında 11 imza

Özbek-Türk Sağlık İş Forumu, Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te başladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın katılımıyla düzenlenen ve üç gün sürecek foruma Türkiye’den 80 firma katıldı.

80 FİRMA KATKI VERECEK

Türkiye ve Özbekistan arasında 115 milyonluk büyük bir pazar oluştuğunu söyleyen Bakan Koca, ülkeler arasındaki ticaret hacminin 2018’de 1,8 milyar doları bulduğunu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hedef olarak gösterdiği 5 milyar dolar tutarına da kısa zamanda ulaşılacağının altını çizdi. Koca, sağlık yatırımları, sağlık bilişim sistemleri, uluslararası hasta tedavisi, ilaç, tıbbi cihaz, kozmetik ve diğer alanlarda faaliyet gösteren 80’e yakın Türk firmasının her iki ülke arasındaki iş birliğine katkı vermek adına Özbek meslektaşlarıyla bir araya geleceğini dile getirerek, Özbek Türk Sağlık İş Forumu’na Türkiye’den ve Özbekistan’dan katılan sektör temsilcilerine teşekkür etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Özbekistan ve Türkiye arasındaki sağlık alanındaki iş birliğinin 1997’de imzalanan anlaşma çerçevesinde yürütüldüğüne dikkati çekerek 14 Şubat 2019’da imzalanan “İşbirliği Yol Haritası” ve 2019-2020 yıllarını kapsayan dönemde iki ülkenin sağlık sistemlerinin güçlendirilmesi, sağlık turizmi, sağlık endüstrileri, eğitim, PPP, ortak sağlık haftaları, sosyal güvenlik, tele-tıp, tıbbi ve sosyal yardım alanlarında iş birliğinin geliştirilmesinin öngörüldüğünü aktardı.

SAĞLIK MÜŞAVİRİ GÖREVE BAŞLAYACAK

Özbek-Türk Sağlık İş Forumu ile eş zamanlı olarak Taşkent’te düzenlenen Ortak Sağlık Haftası’nın her iki ülke arasındaki kardeşlik hukukunu taçlandıracağına işaret eden Koca, hafta kapsamında, Türk ve Özbek doktorlar tarafından ameliyat edilen hastalara da ziyarette bulunacağını anlattı. Koca, şunları kaydetti: “İki ülke arasındaki iş birliğimizi yerinde takip etmek üzere, bir sağlık müşavirini yakın zamanda Taşkent Büyükelçiliğimizde görevlendireceğimiz müjdesini vermek isterim. Bakanlığıma bağlı kanunla kurulan ve özel sektör dinamizmiyle hareket eden Uluslararası Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi USHAŞ’ın başta uluslararası hasta tedavisi, ilaç ve tıbbi cihaz, sağlık bilgi sistemleri, sağlık yatırımları ve hizmet alımları ile eğitim konuları olmak üzere sağlık alanının tüm bileşenlerinde her iki ülke arasındaki sağlık pazarına yeni bir heyecan getireceğine olan inancım tamdır.”

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11 ANLAŞMAYA İMZA ATILDI

Bakan Koca, daha sonra Özbekistan Sağlık Bakanı Alisher Shadmanov ile iki ülke arasındaki niyet beyanı anlaşmasını imzaladı. Bu arada Özbek-Türk Sağlık İş Forumu’nun ilk gününde, Türkiye ve Özbekistan arasında sağlık alanında 11 ayrı anlaşmaya imza atıldı. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Tıbbi Cihaz Kurumu, Ankara Şehir Hastanesi, Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve İnönü Üniversitesi, Özbekistan ile sağlık iş birliği anlaşmalarına imza atan kurumlar arasında yer aldı.