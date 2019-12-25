Ekonomi Özel Maksatlı Taktik Tekerlekli Zırhlı Araça yerli ve milli motor TÜMOSANdan
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Özel Maksatlı Taktik Tekerlekli Zırhlı Araç'a yerli ve milli motor TÜMOSAN'dan

Özel Maksatlı Taktik Tekerlekli Zırhlı Araç'a yerli ve milli motor TÜMOSAN'dan

TÜMOSAN ile FNSS arasında imzalanan sözleşmeye göre Özel Maksatlı Taktik Tekerlekli Zırhlı Araca TÜMOSAN'ın motorları entegre edilecek. 8x8 ve 6x6 araçlarda TÜMOSAN mühendisleri tarafından tamamen yurt içi imkanlarla geliştirilmiş olan dizel motorlar kullanılacak.

Haber Merkezi AA
TÜMOSAN ile FNNS arasında &quot;Yerli Motor Tedariki Alt Yüklenici Sözleşmesi&quot; imzalandı.
TÜMOSAN ile FNNS arasında "Yerli Motor Tedariki Alt Yüklenici Sözleşmesi" imzalandı.

TÜMOSAN Motor ve Traktör Sanayi AŞ (TÜMOSAN) ile FNSS arasında "Yerli Motor Tedariki Alt Yüklenici Sözleşmesi" imzalandı.

  • TÜMOSAN'dan yapılan açıklamaya göre, 4 Nisan 2019 tarihinde Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile FNSS arasında imzalanan Özel Maksatlı Taktik Tekerlekli Zırhlı Araçlar Projesi sözleşmesi kapsamında, FNSS'nin Türk Silahlı Kuvvetleri’ne teslim edeceği 100 adet Özel Maksatlı Taktik Tekerlekli Zırhlı Araca entegre edilmek üzere, tedarik edilecek motorlar için TÜMOSAN Motor ve Traktör Sanayi AŞ (TÜMOSAN) ile FNSS arasında Yerli Motor Tedariki Alt Yüklenici Sözleşmesi yapıldı.

100 adet motor tedariki ve entegre lojistik destek hizmetlerini içeren sözleşme garanti süresi dahil 72 ay olarak imzalandı.

Traktör sanayiinden çevreci adım
EKONOMİ
Traktör sanayiinden çevreci adım

TÜMOSAN mühendisleri tarafından yerli olarak geliştirildi

İlk defa yerli ve milli bir motorun askeri araçlara entegrasyonunun planlandığı sözleşmede; FNSS'nin Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ve Jandarma Genel Komutanlığı'na sağlayacağı 8x8 ve 6x6 araçlarda TÜMOSAN mühendisleri tarafından tamamen yurt içi imkanlarla geliştirilmiş olan dizel motorlar kullanılacak.

Sözleşmede, TÜMOSAN’ın halihazırda geliştirmiş olduğu motorların, proje gereksinimlerine uygun şekilde, Özel Maksatlı Taktik Tekerlekli Zırhlı Araçlara entegrasyonu ve kalifikasyonunu içeren bir proje modeli kurgulandı.

Motorların tamamının uyarlaması, üretimi, entegrasyonu ve kalifikasyonu yurt içinde yapılacak. TÜMOSAN, proje kapsamında azami ölçüde teknolojisini, mühendisliğini, yeteneklerini, güçlü üretim altyapısını, ayrıca yurt içinde mevcut ve ulaşılabilir imkanlarını kullanacak.

TÜMOSAN PUSAT IDEF'te yerini aldı
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TÜMOSAN mühendisleri tarafından yüzde 100 yerli olarak tasarlanıp üretilen TÜMOSAN PUSAT, milli motor, şanzıman, güç aktarma, süspansiyon ve elektronik sistemleri IDEF fuarında 8 numaralı HALL’de yerini aldı.
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Fuarda tüm detayları inceleyen Yenişafak, 4x4 savunma araçları arasında teknoloji ve performans açısından dikkat çeken PUSAT'ı görüntüledi. PUSAT fuarın gözdesi olarak kendisinden söz ettiriyor.
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PUSAT gösterişinin yanı sıra performansıyla da göz dolduruyor. Son teknoloji ile yeni nesil 4 silindirli TÜMOSAN motoru, otomatik TÜMOSAN şanzımanı ve güç aktarma sistemi sayesinde yüzde 30 yakıt tasarrufu da sağlıyor.
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Her türlü arazi koşulunda hizmet verebilen PUSAT farklı silah ve balistik koruma sistemleri ile elektronik donanımların entegrasyonu sayesinde aracın tasarımı istenilen görev profiline uygun hale getirilebiliyor. TÜMOSAN tarafından geliştirilen PUSAT, tehdit ortamının gerektirdiği zırh korumasına da sahip ve yüzde 100 yerli olma özelliği taşıyor.
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PUSAT, TÜMOSAN’ın askeri araç ailesi konseptinde çalışmalara başladığı hafif sınıftaki ilk üyesi. PUSAT’ın ardından orta ve ağır sınıfta araçların çalışmaları devam edecek.
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Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Nuri Albayrak, IDEF fuarında TÜMOSAN'ın standını ziyaret etti.
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Nuri Albayrak, PUSAT'ı da yakından inceledi.
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Fuarda Dubai askeri yetkilileri TÜMOSAN standını ziyaret etti ve TÜMOSAN Genel Müdürü Kurtuluş Öğün'den bilgi aldı.
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TÜMOSAN PUSAT IDEF'te yerini aldı
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TÜMOSAN PUSAT IDEF'te yerini aldı
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TÜMOSAN PUSAT IDEF'te yerini aldı
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TÜMOSAN PUSAT IDEF'te yerini aldı
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TÜMOSAN PUSAT IDEF'te yerini aldı
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TÜMOSAN PUSAT IDEF'te yerini aldı
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TÜMOSAN PUSAT IDEF'te yerini aldı
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TÜMOSAN PUSAT IDEF'te yerini aldı
TÜMOSAN mühendisleri tarafından geliştirilen, yüzde 100 yerli ve hafif taktik tekerlekli zırhlı araç “TÜMOSAN PUSAT" IDEF 2017'de yerini aldı. İlk kez bugün görücüye çıkan PUSAT, 4x4 savunma araçları arasında dikkatleri üzerine topladı.


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