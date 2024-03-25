Özel okullara sanayiciden indirimli tarife teklifi: Yemeği günlük 200 liraya vermeye hazırız

Emekli ve memur maaş zammı için kritik veriler netleşmeye başladı. Ocak ayında maaşlara uygulanan yüzde 49.25 oranında zam sonrasında gözler Temmuz ayı verilerine çevrildi. TÜİK tarafından Ocak ve Şubat ayı enflasyon oranları açıklandı. Diğer yandan Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlandı. 5 aylık TÜFE tahminleri neticesinde, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 22.68, memur ve memur emeklileri içinse yüzde 17.34 zam oranını geçeceğini işaret ediyor. Hal böyle olunca, "Emekli Temmuz maaş zammı ne kadar, yüzde kaç olacak?" sorularının cevapları merak ediliyor. İşte konu hakkında son açıklamalar ve hesaplamalar için detaylar...