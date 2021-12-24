Özel sektörde çalışan milyonlarca kişinin gözü maaş zamlarında: İşte ortaya çıkan zam oranı

Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından bu ay içerisinde işveren ve işçi temsilcileriyle yapılan dört toplantının ardından asgari ücrete yüzde 50,5 oranında zam yapıldı.

Asgari ücret zammının belli olmasının ardından özel sektörde çalışan milyonlarca kişi maaşlarına yapılacak zammı merak etmeye başladı.

Kimi şirketlerde ise zam oranları belli olmaya başladı. Bunlardan biri ise Türk Hava Yolları oldu. Türk Hava Yolları(THY) ve yetkili çalışan sendikası Hava-İş arasında Toplu İş Sözleşmesi(TİS) görüşmelerinde maaş zam oranında anlaşma sağlandı. Buna göre çalışanlar, yılın ilk altı ayı için enflasyon farkına ek olarak yüzde 60 maaş zammı alacak.

YÜZDE 25 MAAŞ ZAMMI ORTAYA ÇIKTI

ABD Merkezli yönetim danışmanlığı firması Korn Ferry'nin, Türkiye'de faaliyet gösteren yerli ve yabancı sermayeli 643 şirketten gelen yanıtlarla hazırladığı rapora göre özel sektör 2022 için maaş artışlarında yüzde 20-25 arasına göre planlama yapıyor.

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Ancak bu 29 Kasım 2021 – 05 Aralık 2021 tarihleri arasında yapılan anketin sonuçlarından çıkıyor.

Asgari ücrete yapılan yüzde 50'lik zam sonrası rakamların yukarı yönlü revize edilebileceği belirtiliyor.

Raporda yer alan bilgiler şu şekilde:

Şirketlerin yüzde 97,8'i 2022 için ücret artışı yapmayı planlıyor.

Ücret artışı gerçekleştirmeyi planlayan şirketlerde bu oran medyanda %25 olarak raporlanmıştır.

FOTOĞRAF 9 THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı ile Hava-İş Sendikası Genel Başkanı Ali Kemal Tatlıbal arasında 27. Dönem TİS görüşmelerinde ücret zamları konusunda anlaşma sağlandı.<br><br> İki yılı kapsayacak şekilde kabul edilen TİS'e göre, THY çalışanları yılın ilk altı ayı için enflasyon farkına ek olarak yüzde 60 maaş zammı alacak. İkinci altı ay için ise enflasyon farkına ek olarak yüzde 5 oranında zam yapılacak. Anlaşmada üçüncü ve dördündü altı aylık dönemlerde ise enflasyon oranına ek olarak yüzde 1'lik maaş zammı yansıyacak. Ayrıca çalışanlara biri TİS'in imzalanacağı tarih diğeri ise yeni yılda ilk maaş alacakları tarihte olmak üzere iki brüt maaş prim ödenmesine de karar verildiği öğrenildi. <br><br> Öte yandan, Hava-İş Sendikası'ndan yapılan yazılı açıklamada THY Yönetim Kurulu Başkanı Aycı'ya teşekkür edildi. Açıklamada, \"Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri karşılıklı olarak anlaşılmış olan ücret zamları hariç 28.12.2021 tarihinden itibaren görüşülmeye başlanacaktır. Tüm üyelerimize bizlere vermiş oldukları destekten dolayı teşekkür eder, başlayacak olan TİS görüşmelerinin hayırlı sonuçlar getirmesini temenni ederiz\" ifadelerine yer verildi. Binlerce çalışanı ilgilendiriyor: Yeni yılda yüzde 60 zam yolda Türk Hava Yolları(THY) ve yetkili çalışan sendikası Hava-İş arasında Toplu İş Sözleşmesi(TİS) görüşmelerinde maaş zam oranında anlaşma sağlandı. Buna göre çalışanlar, yılın ilk altı ayı için enflasyon farkına ek olarak yüzde 60 maaş zammı alacak. İkinci altı aylık dönemde ise yine enflasyona farkına ek yüzde 5 daha maaş zammı yapılacak.



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