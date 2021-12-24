Özel sektörde çalışan milyonlarca kişinin gözü maaş zamlarında: İşte ortaya çıkan zam oranı
2022 yılı asgari ücretinin belli olmasının ardından gözler şimdi de özel sektör maaşlarında. Milyonlarca çalışan geçtiğimiz yıl yüzde 13 ile 15 arasında öngörülen özel sektör maaş zamlarının 2022 yılında yüzde kaç oranında uygulanacağını merak ederken, 643 şirketle yapılan araştırmaya göre ise 2022 yılı için yüzde 25'lik zam oranı ortaya çıkıyor.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından bu ay içerisinde işveren ve işçi temsilcileriyle yapılan dört toplantının ardından asgari ücrete yüzde 50,5 oranında zam yapıldı.
Asgari ücret zammının belli olmasının ardından özel sektörde çalışan milyonlarca kişi maaşlarına yapılacak zammı merak etmeye başladı.
Kimi şirketlerde ise zam oranları belli olmaya başladı. Bunlardan biri ise Türk Hava Yolları oldu. Türk Hava Yolları(THY) ve yetkili çalışan sendikası Hava-İş arasında Toplu İş Sözleşmesi(TİS) görüşmelerinde maaş zam oranında anlaşma sağlandı. Buna göre çalışanlar, yılın ilk altı ayı için enflasyon farkına ek olarak yüzde 60 maaş zammı alacak.
YÜZDE 25 MAAŞ ZAMMI ORTAYA ÇIKTI
ABD Merkezli yönetim danışmanlığı firması Korn Ferry'nin, Türkiye'de faaliyet gösteren yerli ve yabancı sermayeli 643 şirketten gelen yanıtlarla hazırladığı rapora göre özel sektör 2022 için maaş artışlarında yüzde 20-25 arasına göre planlama yapıyor.
REKLAM
Ancak bu 29 Kasım 2021 – 05 Aralık 2021 tarihleri arasında yapılan anketin sonuçlarından çıkıyor.
Asgari ücrete yapılan yüzde 50'lik zam sonrası rakamların yukarı yönlü revize edilebileceği belirtiliyor.
Raporda yer alan bilgiler şu şekilde:
Şirketlerin yüzde 97,8'i 2022 için ücret artışı yapmayı planlıyor.
Ücret artışı gerçekleştirmeyi planlayan şirketlerde bu oran medyanda %25 olarak raporlanmıştır.