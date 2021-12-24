Özeller bankalar da TL’ye dönüş için kapıyı açtı: ​Katılım büyüyor ​

Kur korumalı TL vadeli mevduat hesabına geçiş yaygınlaşıyor. Kamu bankalarının 1000 lira alt limit hesap açarak öncülük ettiği TL’ye dönüş hareketliliğinden yararlanmak isteyen özel bankalar da sisteme dahil olmaya başladı. Bazı özel bankalar kamu bankalarında olduğu gibi 1000 lira ve üstü paraya hesap açmaya başladığını duyurdu.

BAŞLADIK, BAŞLIYORUZ

İş Bankası, Denizbank, Finansbank, Fibabank, Odeabank ve Şekerbank dün itibariyle kur korumalı TL vadeli hesabı açmak isteyen müşterilerin talebini karşılamaya başladı.

Akbank, Alternatifbank, Citibank, HSBC, ING Bank, QNB Finansbank’ın da aralarında olduğu özel bankalarda, işlemlerin ne zaman başlayacağıyla ilgili kesin bir tarih vermemekle birlikte sisteme geçiş çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

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Kamu bankalarının öncülük ettiği kur korumalı TL vadeli mevduat hesabına geçmek isteyen vatandaşlar, bankaların önünde uzun kuyruklar oluştudu. Vatandaşlar, başvuru için sıraya girdi.

HENÜZ NETLİK YOK

Türkiye’nin en büyük özel bankalarından biri olan Yapı Kredi'nin, şimdilik TL’ye destek çalışması kapsamında geliştirilen ‘kur korumalı TL vadeli mevduat’ hesabı netlik kazanmadı. Koç Grubu’nun hakim ortağı olduğu bankanın yeni yatırım aracı ürünle ilgili şimdilik bir çalışması olmadığı öğrenildi.

HEM YENİ MÜŞTERİ HEM DAHA FAZLA MEVDUAT

Dövizden çıkış yapmak isteyen bireysel yatırımcıların talebini yerine getiren bankalar, hem yeni müşteri kazanıyor hem de mevduat toplama yarışında bir adım öne çıkıyor. Bu nedenle kamu ve özel bankaların rekabetine sahne olan kur korumalı TL vadeli mevduat hesabı açma konusunda eline çabuk tutan bankalarda yer yer müşteri yoğunluğu oluştu.

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LİMİT KRİTERİ DE FARKLILAŞIYOR

Türkiye’nin en büyük bankaları sıralamasında ilk üçte yer alan Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank, bin TL ve üstü bütün miktarlar için hesap açarken, bazı bankalar da bu limiti daha yukarılarda tutuyor. Alt limit Garanti Bankası’nda 300 bin TL, Burganbank’ta 100 bin TL, Odeabank’ta 50 bin TL, Bank Mellat’ta ise 20 bin lira olması dikkat çekti.

“KUR SAATİ”İ BEKLEYEN DE VAR

Bazı bankaların kur korumalı TL vadeli mevduatı hesabını açmaya çalışan müşterileri saat 11.00’dan sonra talebini yerine getirmeye çalışması dikkat çekti. Bu saatten önce işlem yapmayan bankaların gerekçesi ise Merkez Bankası’nın gösterge kurunu hergün saat 11.00’da duyurması.

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Arşiv

Dolar 10,25’e kadar geriledi

Hükümetin devreye aldığı TL’ye destek uygulamalarının etkisiyle dolardaki kayıplar artarak sürüyor. Pazartesi günkü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamalarıyla 18,45 zirvesinden düşüşe başlayan dolar dün 10,25’e kadar geriledi. Bu seviye 16 Kasım’dan bu yana en düşük rakam olarak kayıtlara geçerken, dolardaki değer kaybı son güç günde yüzde 44’ü aştı. Pazartesi günü 20 TL’yi aşan avro ise dün 11,6339 seviyesine kadar geriledi. Avrodaki üç günlük değer kaybı yüzde 40’ın üzerinde oldu. Sayfamız matbaaya gönderildiğinde kapanış seviyesine göre dolar/TL 11,25 seviyesinde, avro/TL ise 12,79 seviyesindeydi.

Katılım bankaları işlemlere başladı

Katılım Bankaları da kur korumalı TL vadeli mevduatı hesabını açmaya başladı. Danışma Kurulunun çalışmalarını tamamlanmasının ardından hesap açmaya ilk olarak Ziraat Katılım başladı.

Danışma Kurulunun çalışmalarını tamamlanmasının ardından hesap açmaya ilk olarak Ziraat Katılım başladı. Ziraat Katılım, 250 TL ve üstü bütün miktarlarda hesap açacağını duyurdu. Katılım bankaları, kurlardaki hareketlilik karşısında tasarruflarını Türk Lirası olarak değerlendirmek isteyen müşterilerin yoğun talebiyle karşılaştığı öğrenildi. Faizsiz sistemiyle çalışan Kuveyt Türk, Albaraka Türk, Türkiye Finans, Vakıf Katılım Emlak Katılım’ın da çalışmalarını tamamlamak üzere olduğu ifade edildi.

KATILIM'DA ALT LİMİT 250 TL

Kamu bankalarının 1000 lira alt limit hesap açarak öncülük ettiği TL’ye dönüş hareketinden yararlanmak isteyen özel bankalar da sisteme dahil olmaya başladı. TL'ye destekte katılım büyüyor. İş Bankası, Denizbank, Finansbank, Fibabank, Odeabank ve Şekerbank da dün itibariyle kur korumalı TL hesabı açmak isteyen müşterilerin talebini kabul etmeye başladı.

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EKONOMİ Dolardan TL’ye dönüş böyle oluyor

FOTOĞRAF 13 Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan ‘Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat’ için ilk adım atıldı.<br><br> Merkez Bankası, döviz tevdiat hesaplarından (DTH) TL’ye geçişler için gerekli tebliği çıkarırken, Hazine ve Maliye Bakanlığı da önümüzdeki günlerde TL birikimlerinin bu mevduata yönlendirilmesi için gerekli yasal altyapıyı oluşturacak.<br><br> TL mevduatlarında verilmesi öngörülen kur garantisinin ise, DTH’lerden farklı olarak süresiz olması öngörülüyor.<br><br> DÖVİZ HESAPLARINA BİR KEZ<br>Döviz tevdiat hesaplarıyla ilgili tebliğ önceki gece Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayınlandı. Tebliğe göre, gerçek kişiler destekten yararlanabilecek.<br><br> Buna göre 20 Aralık 2021 itibariyle mevcut olan ABD Doları, Euro ve İngiliz Sterlini cinsinden DTH’ler ve döviz cinsinden katılım fonu hesapları, hesap sahibinin istemesi halinde dönüşüm kuru üzerinden TL’ye çevrilecek ve 3,6 ay veya 1 yıl vadeli hesap açılacak.<br><br> Vade sonunda hesap sahibine anapara ile faiz veya kâr payı banka tarafından ödenecek. Kur farkının banka tarafından ödenecek faiz veya kar payından yüksek olması durumunda ise, Merkez Bankası devreye girecek.<br><br> Bu durumda aradaki farkı Merkez Bankası hesap sahibine ödemek üzerine ilgili bankaya aktaracak. Ödeme tek seferlik olacak. Hesaptan vadeden önce çekim yapılması halinde ise, Merkez Bankası’nca kur farkına ilişkin ödeme yapılmayacak.<br><br> TL’DE SINIR OLMAYACAK<br>Yetkililer Merkez Bankası’nın çıkardığı düzenlemenin sadece döviz tevdiat hesaplarını kapsadığını ve Türk Lirası birikimleri için ayrı bir düzenleme yapılacağını belirtiyor. DTH’lerden farklı olarak Türk Lirası birikimlerinde ‘tek seferlik’ kısıtlaması olmayacağını belirten yetkililer şu bilgileri veriyor:<br><br> “Dövizden dönüşte tek bir kere sınırı var. Ancak TL hesaplarda böyle bir sınır olmayacak. Yapılan açıklamalar doğrultusunda 3, 6, 9, 12 aylık vadelerde söz konusu garanti geçerli olacak. Bunun için gerekli yasal altyapı için çalışmalar başladı. Merkez Bankası’nın tebliğ çalışması bittiği için o bölüm önceden yayınlandı. Hazine düzenlemesi, yapılan açıklamalara paralel şekilde oluşturulacak.”<br><br> ‘DOLAR ALMAYIN DİYORUZ’<br>Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de, önceki gece çıktığı TRT 1 kanalında sistemin iki koldan işleyeceğini belirterek şu bilgileri verdi:<br><br> “Diyelim ki döviz hesabınız var 10 bin Dolar ya da 100 bin liranız var. İki yoldan gidelim. Getirin 10 bin dolarınızı bugünkü kurdan çevir diyoruz. Üç ay sonra ben dövizimi istiyorum derseniz 10 bin dolar karşılığı liranızı alırsınız, Merkez Bankası’nın o gün 11.00’de açıkladığı fiyatlarla... İkinci olarak 100 bin lira ile dolar almak isterseniz biz almayın diyoruz. Biz 100 bin lira karşılığı kaç dolar geliyorsa o kurdan parasını lira olarak tutuyoruz. Dönem sonunda kaç dolar karşılığıysa 100 bin liranın üstünü biz tamamlıyoruz. Altta kalırsa git paranı harca diyoruz. Katılım bankaları da sistemin içerisinde resmi olarak. Ama kendileri enstrümanlarını geliştirerek sisteme adapte olacaklar.”<br><br> “Diyelim ki döviz hesabınız var 10 bin Dolar ya da 100 bin liranız var. İki yoldan gidelim. Getirin 10 bin dolarınızı bugünkü kurdan çevir diyoruz. Üç ay sonra ben dövizimi istiyorum derseniz 10 bin dolar karşılığı liranızı alırsınız, Merkez Bankası’nın o gün 11.00’de açıkladığı fiyatlarla... İkinci olarak 100 bin lira ile dolar almak isterseniz biz almayın diyoruz. Biz 100 bin lira karşılığı kaç dolar geliyorsa o kurdan parasını lira olarak tutuyoruz. Dönem sonunda kaç dolar karşılığıysa 100 bin liranın üstünü biz tamamlıyoruz. Altta kalırsa git paranı harca diyoruz. Katılım bankaları da sistemin içerisinde resmi olarak. Ama kendileri enstrümanlarını geliştirerek sisteme adapte olacaklar.”<br><br> KUR FARKI İÇİN KANUN ÇIKACAK<br>AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, döviz endeksli TL mevduat (DEM) hesaplarında kur koruma farkını ödemek amacıyla yasa değişikliği yapılacağını açıkladı. AK Parti İstanbul Milletvekili Vedat Demiröz de, Meclis’te konuyla ilgili yasa teklifi üzerinde kendisinin çalıştığını duyurdu.<br><br> TL'de sınır olmayacak: Kur korumalı mevduat nasıl olacak? Kur korumalı TL vadeli mevduat için ilk adım atıldı. Merkez Bankası, döviz tevdiat hesaplarından TL'ye geçişler için gerekli tebliği çıkarırken, Hazine ve Maliye Bakanlığı da TL birikimlerinin bu mevduata yönlendirilmesi için gerekli yasal altyapıyı oluşturacak.



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