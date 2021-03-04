​Pakdemirli: 2020 yılında yüzde 4,8 büyüyen tarım sektörü, son 3 yıldaki en yüksek büyüme rakamına ulaştı​

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 2020 yılında yüzde 4,8 büyüyen tarım sektörünün, son 3 yıldaki en yüksek büyüme rakamına ulaştığını bildirdi.

Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı videolu paylaşımla tarım sektöründeki verilere ilişkin değerlendirmede bulundu.

2020 yılında %4,8 büyüyen tarım sektörü son 3 yıldaki en yüksek büyüme rakamına ulaştı.



Tarımsal hasılamız bir önceki yıla göre %20 artarak 333,3 milyar liraya yükseldi.



Detaylar videomuzda. pic.twitter.com/94RhxDptdP — Dr. Bekir Pakdemirli (@bekirpakdemirli) March 4, 2021

Tarım sektörünün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve meteorolojik kuraklığa rağmen üreticinin emeği ve alın teriyle büyümeye ve gelişmeye devam ettiğini belirten Pakdemirli, "2020 yılında yüzde 4,8 büyüyen tarım, son 3 yıldaki en yüksek büyüme rakamına ulaştı. Son 20 yılda tarım sektörünün yıllık ortalama büyümesi yüzde 2,8 iken son 3 yılda bu oranı yüzde 3,5'e çıkardık. Tarımsal hasılamız bir önceki yıla göre yüzde 20 artarak 333,3 milyar liraya yükseldi. Tarımsal hasılada Avrupa'daki liderliğimiz devam ediyor." ifadelerini kullandı.

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"Tarım ve gıda ürünleri ihracatı yüzde 5 arttı"

Pakdemirli, Türkiye'nin tarımda net ihracatçı ülke olduğuna dikkati çekerek, "Tarım ve gıda ürünleri ihracatımız, 2020 yılında bir önceki yıla göre yüzde 5 artışla 20,7 milyar dolara ulaştı. Dış ticaret fazlası ise yüzde 9 artışla 5,5 milyar dolar olarak gerçekleşti." değerlendirmesinde bulundu.

Sulamada hayata geçirilen büyük yatırımlar sayesinde bir damla suyun bile boşa akıtılmadığını vurgulayan Pakdemirli, şunları kaydetti: