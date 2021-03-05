Ekonomi Pakdemirli müjdeyi verdi Ödemelere bugün başlıyoruz
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Pakdemirli müjdeyi verdi: Ödemelere bugün başlıyoruz

Tarımsal destek ödemeleriyle ilgili açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, çiftçiye müjde verdi. Pakdemirli, "Tarımsal destek ödemeleri kapsamında 376.743.190 TL destek ödemesine bugün başlıyoruz. Hayırlı olsun" ifadelerine yer verdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Arşiv
Arşiv

Tarımsal destek ödemeleri hakkında açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli yaptığı açıklamada, "Tarımsal destek ödemeleri kapsamında 376.743.190 TL destek ödemesine bugün başlıyoruz. Hayırlı olsun" ifadelerine yer verdi.

  • Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, tarımsal destek ödemeleri kapsamında yaklaşık 377 milyon liralık desteği, bugün itibariyle üreticilerimizin hesaplarına aktaracaklarını söyledi.

T.C kimlik sıralamasına göre ödeme

Bakan Pakdemirli açıklamasında şu ifadelere yer verdi; "Hububat-Baklagil-Dane Mısır desteği kapsamında 33.433 üreticimize 154.658.071 TL; Yem bitkileri desteği kapsamında 69.584 üreticimize 222.085.119 TL olmak üzere toplamda 376.743.190 TL destek ödemesini, T.C kimlik numaralarına göre bugün itibariyle ödemeye başlıyoruz. Tüm üreticilerimize hayırlı, bereketli olsun" Ödemeler TC kimlik numarasının son hanesine göre yapılacaktır. Buna göre; TCKN son hanesi 8, 6, 4 ve VKN son hanesi 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 olanlara 5 Mart 2021 saat 18:00'dan sonra, TCKN son hanesi 0, 2 ve VKN son hanesi 0, 2 olanlara 12 Mart 2021 saat 18:00'dan sonra ödeme yapılacaktır."

Abone Ol Google News
Avrupa’yı Türkiye koruyor

Avrupa’yı Türkiye koruyor

​NATO Genel Sekreteri Stoltenberg çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Yerli aşı gün sayıyor

Yerli aşı gün sayıyor

​On yedi farklı çalışma yürütülüyor.
BM israfı raporladı

BM israfı raporladı

​Yılda 900 milyon ton çöpe gidiyor.
Papa Irak’ta

Papa Irak’ta

​8 Mart'a kadar sürecek ziyaret dün resmen başladı.

'Kur'u gürültüye pabuç yok

'Kur'u gürültüye pabuç yok

​Gübre desteği fiyatları frenleyecek.

Kudüs’e selam

Kudüs’e selam

'Uluslararası Kudüs Haftası' 8 Mart'ta başlıyor.
Hala yardıma ihtiyaçları var

Hala yardıma ihtiyaçları var

İki yüz seksen iki bin kişi İdlib'e döndü.
Diyarbakır'da teröre darbe

Diyarbakır'da teröre darbe

​HDP'li vekilin babası dahil 7 kişi tutuklandı.
Zam iptal edildi

Zam iptal edildi

Ankara Valiliği açıkladı.

​Cerablus ve Bab ilçelerinde iki ayrı nokta vuruldu.

Sağlık Bakanlığı korkutan tabloyu açıkladı.

​Bakan Koca, toplantı sonrası açıkladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.