|
Ekonomi

Pakistan ile IMF 700 milyon doların serbest bırakılması konusunda anlaşmaya vardı

Pakistan ile Uluslararası Para Fonu (IMF), temmuzda onaylanan 3 milyar dolarlık kurtarma paketinden 700 milyon doların serbest bırakılması için ön anlaşmaya vardı.

12:37 - 16/11/2023 Perşembe
AA
Foto/arşiv

Foto/arşiv

Ulusal basındaki haberlere göre, başkent İslamabad’da Pakistan ile IMF yetkililerinin müzakereleri olumlu sonuçlandı.

Yapılan görüşmeler kapsamında IMF ile Pakistan, temmuzda onaylanan 3 milyar dolarlık kurtarma paketinden 700 milyon doların serbest bırakılması için ön anlaşmaya vardı.


IMF Guvernörler Kurulu’nun onaylaması halinde Pakistan, 700 milyon dolar alacak.

Uluslararası Para Fonu, 3 milyar dolarlık stand-by anlaşmasının ardından Pakistan Merkez Bankasına 1,2 milyar dolarlık ilk krediyi 13 Temmuz'da yatırmıştı.


IMF Guvernörler Kurulu, Pakistan'ın ekonomik istikrar programını desteklemek için bu ülkeyle 9 aya yayılan 3 milyar dolarlık stand-by anlaşmasını 12 Temmuz'da onaylamıştı.




#IMF
#pakistan
#Uluslararası Para Fonu
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
İzmir'de metro raydan çıktı! Seferler ne zaman düzelecek?