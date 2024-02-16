Pakistan-Türkiye arasında 'dijital ihracat' zirvesi

Büyükelçi Dr. Yousaf Junaid açılış konuşmasında TUYAFED'e ve katılımcılara bu olayda bulunmalarından dolayı teşekkür ederek, bilişim sektöründe ikili ticaret ve yatırım açısından var olan muazzam potansiyelin altını çizdi. BT sektöründe işbirliğini derinleştirmenin öneminin altını çizerek, her iki ülkenin de BT ihracatını artırabileceğinin yanı sıra yerli ve son model teknolojiler de geliştirebileceğini söyledi. Bu zirvenin, iki ülke liderlerinin öngördüğü teknolojik iş birliğini güçlendirme vizyonunun hayata geçirilmesinde önemli bir rol oynayacağını sözlerine ekledi. Onun sözlerini, PSEB CCO'su,Sayın Zeeshan Rehman ve PASHA Başkan Yardımcısı Sayın Muhammad Khuram Rahat'ın sunumları takip etti.