Pakistan-Türkiye arasında 'dijital ihracat' zirvesi

Bilişim sektöründeki potansiyel
İki ülke ilişkilerin daha da derinleştirilmesi için kararlı
Zirvede konuşan TUYAFED Başkanı Mustafa Çalış, Türkiye bilişim ekosistemi ve ikili işbirliği fırsatları hakkında genel bir bilgi verdi. Bu Zirvenin her iki ülkenin bilişim şirketleri arasındaki iş ilişkilerinin geliştirilmesine yardımcı olacağını da sözlerine ekledi. Zirveye her iki taraftan bilişim şirketlerinin gösterdiği olumlu ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Açılış bölümünü Zirvenin tematik alanlarına ilişkin kanalize tartışmaların yanı sıra B2B görüşmeler izledi. Zirve, Pakistan ile Türkiye arasında, özellikle de özel sektörler arasında BT işbirliğinin ve ikili yatırımın daha da geliştirilmesi için iyi bir platform sağladı. İki ülke, karşılıklı çıkarların söz konusu olduğu tüm alanlarda ikili ilişkilerin daha da derinleştirilmesi için kararlı.