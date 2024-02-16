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Ekonomi

Pakistan-Türkiye arasında 'dijital ihracat' zirvesi

Pakistan'ın Türkiye Büyükelçiliği, TUYAFED (Türkiye Yazılım ve Bilişim Sektöründe Faaliyet Gösteren Dernekler Federasyonu) işbirliğiyle 15 Şubat 2024'te sanal formatta bir 'Dijital İhracat Zirvesi' düzenledi. Zirvenin tematik alanları arasında fintech, oyun, telekomünikasyon, siber güvenlik, e-yönetişim, AI (Yapay Zeka) ve robotik, e-turizm, e-ticaret, kurumsal yazılımlar, savunma teknolojileri, enerji ve sürdürülebilirlik, sağlık ve eğitim konuları yer aldı.

16:24 - 16/02/2024 Cuma
Yeni Şafak
Arşiv
Arşiv
Zirveye katılanlar arasında
Pakistan
'ın İstanbul Başkonsolosluğunun yanı sıra, Pakistan Ticaret Bakanlığı, Pakistan Ticareti Geliştirme Kurumu (TDAP), Pakistan Yazılım İhracat Kurulu (PSEB), Pakistan Bilişim Endüstrisi Birliği (PASHA), Havacılık ve Uzay Teknolojileri Ulusal Kuluçka Merkezi (NICAT) ve diğerleri gibi Pakistan'dan ilgili kurumlar da vardı. Etkinliğe, her iki ülkeden 150'den fazla yazılım şirketinin yanı sıra Bilgi Teknolojisi (BT) profesyonelleri de katıldı.

Bilişim sektöründeki potansiyel


Büyükelçi Dr. Yousaf Junaid açılış konuşmasında TUYAFED'e ve katılımcılara bu olayda bulunmalarından dolayı teşekkür ederek, bilişim sektöründe ikili ticaret ve yatırım açısından var olan muazzam potansiyelin altını çizdi. BT sektöründe işbirliğini derinleştirmenin öneminin altını çizerek, her iki ülkenin de BT ihracatını artırabileceğinin yanı sıra yerli ve son model teknolojiler de geliştirebileceğini söyledi. Bu zirvenin, iki ülke liderlerinin öngördüğü teknolojik iş birliğini güçlendirme vizyonunun hayata geçirilmesinde önemli bir rol oynayacağını sözlerine ekledi. Onun sözlerini, PSEB CCO'su,Sayın Zeeshan Rehman ve PASHA Başkan Yardımcısı Sayın Muhammad Khuram Rahat'ın sunumları takip etti.

İki ülke ilişkilerin daha da derinleştirilmesi için kararlı


Zirvede konuşan TUYAFED Başkanı Mustafa Çalış, Türkiye bilişim ekosistemi ve ikili işbirliği fırsatları hakkında genel bir bilgi verdi. Bu Zirvenin her iki ülkenin bilişim şirketleri arasındaki iş ilişkilerinin geliştirilmesine yardımcı olacağını da sözlerine ekledi. Zirveye her iki taraftan bilişim şirketlerinin gösterdiği olumlu ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.


Açılış bölümünü Zirvenin tematik alanlarına ilişkin kanalize tartışmaların yanı sıra B2B görüşmeler izledi. Zirve, Pakistan ile Türkiye arasında, özellikle de özel sektörler arasında BT işbirliğinin ve ikili yatırımın daha da geliştirilmesi için iyi bir platform sağladı. İki ülke, karşılıklı çıkarların söz konusu olduğu tüm alanlarda ikili ilişkilerin daha da derinleştirilmesi için kararlı.




#Pakistan
#Türkiye
#dijital ihracat
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