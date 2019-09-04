Ekonomi Pamukkaleye üç ayda 1 milyon ziyaretçi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Pamukkale'ye üç ayda 1 milyon ziyaretçi

Türkiye'nin önemli turizm merkezleri arasında yer alan, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Pamukkale'yi, haziran-ağustos döneminde yaklaşık 1 milyon 100 bin yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

Haber Merkezi AA
​Pamukkale'yi üç aylık dönemde 1 milyon 100 bin yerli ve yabancı turist ziyaret etti.
​Pamukkale'yi üç aylık dönemde 1 milyon 100 bin yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

Türkiye'nin önemli turizm merkezleri arasında yer alan, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Pamukkale'yi, haziran-ağustos döneminde yaklaşık 1 milyon 100 bin yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

Travertenleri, şifalı termal suyu ve antik kentleriyle yılın her mevsimi ilgi gören Pamukkale, yaz sezonunu yoğun geçirdi.

  • Dünyanın dört bir yanından gelen yabancılara yaz tatilini fırsat bilen yerli turistler de eklenince bölgede adeta adım atacak yer kalmadı.

2017'de 1 milyon 524 bin kişinin giriş yaptığı Pamukkale, 2018'de 2 milyon 128 bin yerli ve yabancı turisti ağırladı. Pamukkale'yi bu yılın haziran-ağustos döneminde ise yaklaşık 1 milyon 100 bin turist ziyaret etti. Yılbaşından bu yana bölgeyi ziyaret eden turist sayısı, 1 milyon 800 bine ulaştı.

Yıl sonu hedefi 3 milyon

Denizli Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği Başkanı Gazi Murat Şen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl ülke genelinde oldukça verimli bir turizm sezonu yaşandığını söyledi.

Ege ve Akdeniz'deki tatil beldelerinden dönüşe geçenlerin de Pamukkale'ye uğramasıyla ören yeri girişinde zaman zaman uzun kuyruklar oluştuğunu belirten Şen, şöyle konuştu:

"Bayram tatillerinde Pamukkalemiz de bayram etti. Yaz sezonu bizim için oldukça sevindirici geçiyor. Konuklarımız, eşsiz güzellikteki travertenlerde termal suyla temas ederek buradaki güzelliği yaşadı. Antik havuzda tarihi sütunlar arasında yüzen ziyaretçiler, Hierapolis Ören Yeri'ni gezdi. Pamukkale, tarihinde ilk defa bir ayda 400 binin üzerinde ziyaretçi ağırladı. Yılın 8 ayında 1 milyon 800 bini aşan ziyaretçi sayısını görüyoruz. Pamukkale'yi yaz sezonunda, yani haziran-ağustos döneminde, 1 milyon 100 bin yerli ve yabancı ziyaretçimiz gezdi. Geçen yıla göre turist sayısında yüzde 23'lük bir artış yakaladık. Yıl sonuna kadar 3 milyon hedefimize ulaşmaya gayret edeceğiz."

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