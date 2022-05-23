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Tarım ve Orman Bakanı güzel haberi sosyal medyadan duyurdu: Yarın hesaplara yatıyor

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, pancar eken 28 bin 800 çiftçiye 490 milyon lira avans ödemesi yapılacağını açıkladı.

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Haber Merkezi DHA
Pancar Eken Çiftçiye Ödeme Ne Zaman Yapılacak? Bakan Vahit Kirişçi Açıkladı SON DAKİKA
Pancar eken 28 bin 800 çiftçiye 490 milyon TL nakdi avans ödenecek.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "2022 yılında pancar eken çiftçilerimize 1 ton pancar için verilecek avans, yüzde 290 artışla 18 TL'den 70 TL'ye çıkarıldı. 3 defa ödenen avans sayısı 5'e çıkarıldı.

  • Tükşeker ile sözleşmeli tarım kapsamında bu yıl pancar eken 28 bin 800 çiftçimize toplamda yaklaşık 490 milyon TL nakdi avans ödemesi yapılacak.

Çiftçilerimizin pancar ekim ve sulamalarında kullandıkları elektrik ve motorin masrafları için Türkşeker tarafından faizsiz olarak verilecek olan nakdi avanslar, 24 Mayıs'ta çiftçimizin hesabında olacaktır" ifadelerine yer verdi.

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