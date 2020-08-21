Tatil merkezlerine ziyaretçi akını: Antalya'ya gelen turist sayısı 1 milyonu aştı

Normalleşme süreciyle birlikte hareketlenen turizm sektörü yurt dışından sınırlı da olsa gelen misafir ve yerli turistle birlikte yavaş yavaş toparlanmaya başladı. Türkiye’nin gözde turizm destinasyonlarına iki ayda 6 milyondan fazla yolcu uçtuğu alanda, sadece Antalya’ya gelen turist sayısı 1 milyonu aştı.

Yaz turizmi dolayısıyla hava trafiğinin yoğunlaştığı İstanbul, İzmir, Antalya, Muğla ve Adana’daki havalimanlarından haziran ve temmuz aylarında toplam 6 milyon 95 bin 918 yolcu seyahat etti. Türkiye’deki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında normalleşme süreciyle birlikte gözde turizm destinasyonlarına yakın havalimanlarında hareketlilik yaşanıyor. Alınan sıkı tedbirler kapsamında devam eden hava trafiği, yerli turizm bölgelerine seyahat eden yolcuların istatistiklerine de olumlu yansıdı.

YOĞUN HAVA TRAFİĞİ

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgiye göre, haziran ve temmuz ayında İstanbul Havalimanı’ndan iç hatta 1 milyon 260 bin 712, dış hatta 743 bin 965 yolcu ağırlandı

Bu havalimanından iki ayda toplam 2 milyon 4 bin 677 yolcu seyahat etti. Aynı aylarda, Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan toplam 1 milyon 738 bin 78 yolcu ağırlandı. Yolcuların 1 milyon 419 bin 774’ü iç hat, 318 bin 304’ü dış hat seferleriyle bu havalimanından uçtu. Böylelikle İstanbul’daki havalimanlarından seferlerin yoğunlaştığı haziran-temmuzda 3 milyon 742 bin 755 yolcu geliş ve gidiş yaptı. Gözde tatil destinasyonlarına sahip İzmir’deki Adnan Menderes Havalimanı’nda, yazın yolcu yoğunluğu yaşandı. İki aylık dönemde iç hatta 611 bin 760, dış hatta 160 bin 629 olmak üzere toplam 772 bin 389 yolcu ağırlandı.

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ANTALYA’DA TURİST SAYISI 1 MİLYONU AŞTI

Recep Yavuz

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde “güvenli tatilin” adresi olan Antalya’ya gelen turist sayısı 1 milyonu aştı. Dünyanın en önemli turizm destinasyonları arasında yer alan kentte, yurt dışı uçak seferlerinin başlamasıyla yabancı turistte hareketlilik yaşanmaya başladı. Kent Konseyi Turizm Grubu Başkanı Recep Yavuz, turizm sektörünün dünya genelinde tarihin en zor dönemlerinden birini yaşadığını söyledi. Gelişmelerin anlık değişebildiğini dile getiren Yavuz, son bir haftada dünyanın en çok turist alan bölgelerine birer birer seyahat uyarısı geldiğini belirtti. Mayorko, Kuzey İspanya, Hırvatistan sahil bölgesi, Fransa, Bulgaristan sahillerinin şu süreçte engellerle boğuştuğunu aktaran Yavuz, Antalya’nın ise bu süreçte çok büyük mücadele verdiğini kaydetti.

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UKRAYNA İLK SIRADA

Kente 31 ülkeden turistin geldiğini dile getiren Yavuz, 1 Ocak - 19 Ağustos tarihlerinde en fazla turistin Ukrayna’dan geldiğini söyledi. İkinci sırada ise Ruslar’ın yer aldığını belirten Yavuz, “Ukrayna’dan 299 bin 967, Rusya’dan 281 bin 398, Almanya’dan 221 bin 151, İngiltere’den 85 bin 850 turist tatil için Antalya’yı tercih etti” dedi. Yavuz, Antalya’yı 1 Ocak-19 Ağustos’ta ziyaret eden turist sayısının 1 milyon 87 bin 959 olarak kayıtlara geçtiğini sözlerine ekledi.

Sektör hareketlendi

Özellikle Güvenli Turizm Sertifika Programı’nın Antalya ve Türkiye turizmi açısından son derece başarılı bir çalışma olduğunu vurgulayan Yavuz, yurt dışına yönelik önemli tanıtımlar yapıldığını ve programın iyi bir şekilde anlatıldığını bildirdi. Kentte, turizmin özellikle temmuzda hareketlendiğini anlatan Yavuz, şunları söyledi: “Antalya Havalimanından derlediğimiz istatistiki verilere göre, Antalya 19 Ağustos itibarıyla 1 milyon turisti yakaladı. Bu süreçte küçümsenmemesi gereken bir rakam. Belki tek bir turistin gelmediği bir 8 ay geçirebilirdik. 2020 yılında 8 ayda 1 milyon turistin gittiği çok fazla turizm destinasyonu olduğunu düşünmüyorum.” Sezonun bitmesine yaklaşık 2,5 ay kaldığını aktaran Yavuz, bundan sonra da Antalya ve Türk turizminin sorunsuz ilerlemesi için alınan tedbirlerden asla taviz verilmemesi gerektiğinin altını çizdi.