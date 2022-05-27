Ekonomi Paralar bugünden itibaren hesaplara aktarılıyor Bir milyar lirayı aşkın ödeme
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Paralar bugünden itibaren hesaplara aktarılıyor: Bir milyar lirayı aşkın ödeme

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, yedi farklı kalemde toplam bir milyar 44 milyon 493 bin liralık tarımsal destekleme ödemesinin bugünden itibaren T.C. kimlik numaralarına göre çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını bildirdi.

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Haber Merkezi İHA
Paralar bugünden itibaren hesaplara aktarılıyor: Bir milyar lirayı aşkın ödeme
Yedi farklı kalemde bir milyar lirayı aşkın destek ödemeleri başladı.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci sosyal medya hesabından, “Çiftçilerimize hayırlı ve bereketli olsun” ifadeleriyle yaptığı paylaşımda, Islah Amaçlı Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliği Desteği çerçevesinde 830 milyon 867 bin lira, Besilik Erkek Sığır Desteği çerçevesinde 111 milyon 516 bin lira, Sürü Yöneticisi Desteği çerçevesinde 63 milyon 90 bin lira, Hayvan Hastalıkları Tazminatı çerçevesinde 30 milyon 403 bin lira, Yağlı Tohumlu Bitkiler Desteği çerçevesinde 5 milyon 173 bin lira, Tiftik Keçisi İlave Desteği çerçevesinde 1 milyon 840 bin lira ve Et Piyasası Düzenlemesi Desteği çerçevesinde 1 milyon 602 bin lira olmak üzere toplamda 1 milyar 44 milyon 493 bin 492 liralık tarımsal destek ödemelerini bugünden itibaren çiftçilerin hesaplarına aktarmaya başladıklarını kaydetti.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci.
AA
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci.

  • Bakan Kirişci’nin paylaşımında yer verdiği grafiğe göre, Islah Amaçlı Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliği ve Besili Erkek Sığır Desteği ödemeleri hariç diğer ödemeler bugün saat 18.00’dan itibaren çiftçilerin hesaplarına aktarılacak.

İki parçada hesaplara aktarılacak Islah Amaçlı Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliği ve Besili Erkek Sığır Desteği ödemeleri ise T.C. kimlik numarasının son hanesi 0 ile 2 ve vergi kimlik numaralarının son hanesi 0,1,2,3,5,7,9 olan çiftçilere 27 Mayıs saat 18.00’den sonra, T.C. kimlik numarasının son hanesi 4, 6, 8 ve vergi kimlik numaralarının son hanesi 4,6,8 olan çiftçilere 3 Haziran saat 18.00’den sonra yatırılacak.

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