Finansal teknoloji yatırımcısı artıyor

Dijitalleşme ile gelişen sektörlerden olan sanal POS hizmeti alıcı ile satıcı arasındaki ödeme hizmetlerini sağlayacak bir yazılım olarak dikkati çekiyor. Sanal POS hizmeti veren firma sayısı artıyor. Merkez Bankası’nın onay verdiği kuruluş sayısı 57’ye çıktı. Türk mühendis tarafından 2009’da yazılımı yapılan PayTR de sektörde büyüdü. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından belirlenen en hızlı büyüyen 100 şirket arasına giren firma, finansal teknolojilerde yerlileşme adımına önemli destek sağladı.

MÜŞTERİSİ BOL BİR ALAN

Yerli yazılım PayTR Genel Müdürü Tarık Tombul, salgın sürecinin büyümelerine katkı sağladığını belirtti. İnternet alışverişlerinin artmasıyla POS yazılımı pazarının da potansiyelini artırdığına işaret eden Tombul, “Bu büyümenin getirmiş olduğu bir sonuç olarak da özel yatırım fonu Actera Grup ile bir yatırım ortaklığı sözleşmesi imzaladık. Grup, PayTR’nin yüzde 60 hisselerini satın alacak” dedi.

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SALGIN DİJİTALLEŞMEYİ HIZLANDIRDI

Merkez Bankasının, PayTR’nin ödeme hizmeti ve elektronik para ihracı gerçekleştirebilmesine de izin verdiğini anımsatan Tombul, “Gelişmeye, büyüme devam ediyoruz. Firmamızın müşterisi şirketlerdi, buna son tüketicileri de eklemek istiyoruz” diye konuştu. Salgının dijitalleşme sürecini hızlandırdığına değinen Tombul, şirketin her yıl yüzde 100’ün üzerinde büyüdüğünü vurguladı. Bu büyümenin salgın döneminde daha da artığına işaret eden Tombul, “2020’de bizim hedefimiz 3 milyar lira ciroydu. Bunu geçtik. Bu yıl ise hedefimiz 6 milyar liraya ulaşmak.

Tarık Tombul

HEDEF FINTECH UNICORNU OLMAK

Yerli sanal POS yazılımı geliştiren firma, yılsonunda 6 milyar lira ciro hedefliyor. PayTR Genel Müdürü Tarık Tombul, “2025 yılına kadar şirket değerini 1 milyar doların üzerine çıkararak Türkiye’den bir ‘finansal teknoloji unicornu’ çıkarmayı hedefliyoruz” dedi.

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