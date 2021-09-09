Pegasus'tan aşı ve PCR testi zorunluluğu açıklaması

Pegasus Hava Yolları'nın, sosyal medyada hesabından yurt içi seyahatlerde yabancı ülke vatandaşlarının Türkiye içindeki uçuşlarda aşı/test zorunluluğu bulunmadığına yönelik yaptığı açıklama, sosyal medyanın gündemine oturdu.

'YABANCILARA ZORUNLU DEĞİL'

Pegasus, ilgili paylaşımda kendisine yöneltilen bir soruya, "İlgili uygulama sadece T.C. vatandaşları için geçerlidir. Yabancı ülke vatandaşlarının yurt içi uçuşlara katılımı için aşı/test zorunluluğu bulunmamaktadır. Sağlıklı günler dileriz" şeklinde cevap verdi.

PEGASUS'TAN DÜZELTME

Tepkiler sonrası Pegasus tarafından bir düzeltmeye gidildi. Uygulamanın yerli ve yabancı herkes için olduğu aktarıldı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Uygulama tüm misafirlerimiz için geçerlidir. Uygulama sadece iç hat uçuşlarını kapsamaktadır. Yurt dışından gelen veya yurt dışına devam edecek olan bağlantılı iç hat uçuşu olan tüm yolcular (T.C. Vatandaşları da dahil ) uygulamadan muaf tutulmuştur. 18 Yaş altı (18 yaşından gün almamış) çocuk yolcular uygulamadan muaf tutulmuştur. (18 yaşını doldurmuş yani reşit olan olan yolcular AŞI veya BAĞIŞIKLIK şartını sağlamıyorsa, PCR testi sunmalıdır.)