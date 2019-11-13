Penta Teknoloji endüstriyel baskı çözümü Printronix’in yetkili dağıtıcısı oldu

Türkiye’nin önde gelen katma değerli teknoloji dağıtıcılarından biri olan Penta Teknoloji, endüstriyel baskı çözümleri ürünleri alanında dünyanın en büyük markalarından Printronix’in Türkiye’deki yetkili dağıtıcısı oldu.

İmzalanan sözleşme kapsamında Penta Teknoloji, Printronix ve TallyGenicom satır (line matrix) yazıcılarının yanı sıra, nokta vuruşlu (serial dot matrix) yazıcı modellerinin de Türkiye’deki dağıtıcılığını üstlenecek.

Üretim, lojistik, FMCG ve bankacılık gibi farklı sektörlere hitap eden Printronix yazıcılarının kullanım alanı ise oldukça geniş. Üretimden satışa, muhasebeden satın almaya kadar birçok departmanın fatura, irsaliye, ürün etiketleri, barkod basımı gibi farklı boyutta ve nitelikteki baskı ihtiyaçları için kullanılan Printronix yazıcılar, hem zaman tasarrufu hem de maliyet avantajı sağlıyor.

Printronix yazıcılar özel iklimlendirme ortamlarına (nem, toz, sıcaklık) ihtiyaç duymaması sayesinde, iklim kontrolü olmayan zor ortamlarda bile her zaman kaliteli baskı alınmasını sağlayarak güvenilir bir şekilde çalışabiliyor. Printronix, yüksek adetli baskı ihtiyacı için satır yazıcılarını; daha orta ölçekli baskı ihtiyaçları için ise nokta vuruşlu yazıcı modellerini en uygun seçenek olarak müşterilere sunuyor.

Printronix’in Penta Teknolojiyle iş birliği sonrası, Türkiye pazarında faaliyetlerini genişletmesi bekleniyor.

Printronix’i daha fazla müşteriyle buluşturma hedefi

Printronix markasını daha fazla müşteriye ulaştırmak istediklerini söyleyen Penta Teknoloji Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Fatih Erünsal, “Dağıtıcılığını yaptığımız markaların ve iş ortaklarımızın hem bilişim pazarını hem de iş hacimlerini büyütmeleri için Penta Teknoloji olarak sektöre değer katmaya devam ediyoruz. Endüstriyel baskı alanında öncü Printronix, özellikle imalat, otomotiv ve gıda üreticileri ile lojistik alanında hızlı ve kaliteli baskı sağlayan, maliyet avantajına sahip ve dayanıklılığı yüksek ürünler sunuyor. Uzman ekibimiz ve yaygın iş ortağı kanalımızla farklı ölçek ve sektörde bulunan müşterilerimize Printronix ürünleriyle ulaşmayı ve Printronix’in pazardaki varlığını güçlendirmeyi amaçlıyoruz. Ayrıca ileri teknoloji yazıcı çözümleriyle donatılmış Penta Baskı Teknolojileri Merkezi’mizde, hem iş ortaklarımıza hem de iş ortaklarımızın müşterilerine Printronix ürünlerini satış öncesi deneyimleme olanağını sunuyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

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Printronix EMEA Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Rosemarie Zito ise varılan anlaşma sonrası “Penta Teknoloji’nin yetkili dağıtıcımız olması bizleri oldukça memnun etti. Ülke çapında bayilik oluşturmada müthiş bir geçmişe sahip olması iş çözümlerimizin yayılmasını büyük ölçüde destekleyecek. İnanıyoruz ki Penta Teknoloji, müşterilerimize çözümlerimizi ulaştırma noktasında en iyi şekilde destek olacak.” diye belirtti.

Penta Teknoloji Hakkında

1990 yılında temelleri atılan Penta Teknoloji, bugün en gelişmiş küresel ve yerel teknoloji ürünlerinin dağıtımını hızlı, güvenli ve kusursuz şekilde gerçekleştiren, Türkiye’nin lider katma değerli teknoloji dağıtıcısı şirketlerindendir. Bugün 40’ın üzerinde küresel markanın Türkiye dağıtıcılığını yapan Penta Teknoloji, katma değerli dağıtıcı olma ve dijitalleşme yönündeki inovatif yatırımları ile öne çıkıyor. Penta Teknoloji, sahip olduğu teknolojik altyapı, operasyonel verimlilik, finansal çözümler, güçlü tedarik zinciri yönetimi ve katma değerli hizmetleriyle iş ortaklarını daha verimli, kârlı ve rekabetçi hale getirecek projeler geliştirerek bayi kanalını güçlendirmeye devam etmektedir. 2011 yılında teknoloji dağıtımında önde gelen isimlerden Mersa Sistem ile stratejik ortaklık yaparak Yıldız Holding bünyesine katılan Penta Teknoloji, 2012 yılı sonunda Mersa Sistem ile Penta Teknoloji adı altında birleşmiştir. Penta Teknoloji, sektör liderliği hedefi ve katma değerli dağıtıcılığa yatırım yapma stratejisi doğrultusunda, 2013-2017 yılları arasında, Medyasoft, Ekip Elektronik, Beyaz İletişim, Sayısal Grafik ve Exper Bilgisayar’ı bünyesine katmıştır. Penta Teknoloji bugün, Türkiye’nin 3. büyük bilişim şirketidir.

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Printronix Hakkında:

1974 yılında Irvine, California’da kurulan Printronix, en yüksek kalitede satır ve nokta vuruşlu yazıcılar sunan, endüstriyel baskı çözümlerinde dünya lideri firmalardan biridir. Zorlu ortamlar için en dayanıklı yazıcı, sarf malzemesi, servis ve parça seçenekleri ile yüksek güvenilirlik ve düşük maliyetli baskı çözümleri sunar. Endüstriyel baskı endüstrisinde en güvenilir markalardan iki tanesi olan Printronix ve TallyGenicom’u bünyesinde bulunduran firmanın yazıcı ürünleri, dünya genelinde üretim, lojistik, perakende, yiyecek ve içecek, bankacılık, devlet kurumları ve diğer işletmelerde kullanılmaktadır.