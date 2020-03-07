Ekonomi Pes dedirten dolandırıcılık Aracının satışa çıkarıldığını görünce şok oldu
OTOMOTİV

'Pes' dedirten dolandırıcılık: Aracının satışa çıkarıldığını görünce şok oldu

Elazığ’da bir kişi, 178 bin TL’ye satışa çıkardığı otomobilinin fotoğraflarını kopyalayıp, başka bir sitede farklı birinin 135 bin TL’ye satmaya çalıştığını fark edince hem şok oldu hemde soluğu savcılıkta aldı.

Haber Merkezi İHA
Yunus Ataş'ın 178 bin TL'lik aracı için 135 bin TL üzerinden ilan çıkılmış.
Yunus Ataş'ın 178 bin TL'lik aracı için 135 bin TL üzerinden ilan çıkılmış.

Elazığ’da ikamet eden 1 çocuk babası Yunus Ataş, kullandığı aracını 178 bin TL karşılığında satmak için bir sitede ilana koydu.

Ataş’ı arayan bir kişi kendi aracının farklı bir sitede 135 bin TL karşılığında satışı sunulduğunu öğrendi. Bu durum karşısında şok olan Ataş, siteye girerek farklı bir kişinin aracının fotoğraflarını kopyalayarak sahtekarlık yaptığını gördü.

Durumu anlayan Ataş üzerindeki şoku atarak hemen savcılığa gidip suç duyurusunda bulundu.

Yunus Ataş.

Savcılığa giden Ataş, ayrıca aynı şahsın başka birinin aracını kullanarak bir kişi de dolandırdığını öğrenip, vatandaşları tür dolandırıcılara karşı uyardı.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Kendi aracını ilana koyarak satışa sunduğunu ancak başka birilerinin de farklı bir ilan sitesinden kendi aracını satışa koyduğunu öğrendiğini belirten araç sahibi Yunus Ataş, “Vatandaşlarımızdan biri beni arayarak senin koyduğun sitenin dışında farklı bir yerde de farklı bir fiyata satıldığı daha uygun bir fiyata satıldığını belirtti. Bende takip ederek gördüm. Bu konuda bugün savcılığa suç duyurusunda bulundum. Vatandaşlarımızın mağdur olmamaları için dikkat ve takip etmelerini rica ediyorum. 2 gün önce biri beni arayarak aracımı almak istediğini ve bilgilerini benden istedi bende kendisine aracımın plakasının açık olduğunu ve herhangi bir sıkıntısının olmadığını belirttim. Daha sonra araç hakkında çok detaylı bilgi isteyince aracım üzerinden farklı işler yapacağını düşündüğüm için vermedim. Benim yayınladığım siteden araç bilgilerini alarak farklı bir sitede ilana koymuş" dedi.

Yunus Ataş'ın 178 bin TL'lik aracı için 135 bin TL üzerinden ilan çıkılmış.

VATANDAŞLAR DİKKAT ETSİN!

Kendisiyle mesajlaşan kişiden şüphelenip fotoğrafını aldığını aktaran Ataş, "Yetkililerden bu konuyla alakalı olmalarını rica ediyorum. Buna kısa zamanda müdahale edilmezse bayağı bir insanın canı yanacakmış gibi görünüyor. Ben aracımı 178 bin TL’ye satışa koydum karşı tarafta 135 bin TL isteyerek acil yazmış belli ki insanları dolandırmak için yapıyor. Vatandaşlarımızın bu konuda dikkat etmelerini istiyorum” ifadelerini kullandı.

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