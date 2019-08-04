Ekonomi Petrol arama ruhsatı kararları açıklandı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Petrol arama ruhsatı kararları açıklandı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) Kırklareli'nde bulunan petrol arama ruhsat sahalarına, 20 hektarlık sahanın ilavesine karar verildiğini açıkladı.

Haber Merkezi AA
Kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) Kırklareli'nde bulunan petrol arama ruhsat sahalarına, 20 hektarlık sahanın ilavesine karar verildiği bildirildi.

Genel Müdürlüğün konuya ilişkin kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

  • Buna göre, TPAO'nın Kırklareli sınırları içerisinde sahip bulunduğu 12 bin 514 hektarlık petrol arama ruhsat sahasına 20 hektarlık sahanın ilave edilmesi için müracaatı kabul edildi.

Şirket ayrıca, Diyarbakır'da petrol işletme ruhsat sahasına sahip alan için de 6 bin 95 hektar ilave saha müracaatında bulundu.

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