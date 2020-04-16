Ekonomi Petrol fiyatları yeniden yükselişe geçti
DÜNYA EKONOMİSİ

Petrol fiyatları yeniden yükselişe geçti

OPEC Grubu'nun, diğer üreticilerin desteğiyle aldığı üretim kısıntısı kararının 1 Mayıs'tan itibaren uygulanmaya başlayacağına ilişkin beklentilerle petrol fiyatlarının yönü yeniden yukarıya döndü.

Haber Merkezi DHA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve Rusya önderliğindeki diğer üreticilerin (OPEC ) yaptıkları kısıntı anlaşmasıyla Mayıs başından itibaren hampetrol arzının günde 12 milyon varil düşmesini bekliyor.

ABD Batı Teksas hafif petrolünün Mayıs vadeli varil fiyatı yüzde 3.03 artışla 20.47 dolara, Brent petrolün Haziran vadeli varil fiyatı da yüzde 2.96 artışla 28.51 dolara çıktı.

Spot piyasada ise Brent ham petrolünün varil fiyatı yüzde 0.11 düşüşle 27.97 dolara gerilerken, ABD Batı Teksas hafif ham petrolü yüzde 1.06 artışla 26.61 dolara yükseldi.

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