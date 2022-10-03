Ekonomi Petrol fiyatları yükselişte 87 doların üzerine çıktı
DÜNYA EKONOMİSİ

Petrol fiyatları yükselişte: 87 doların üzerine çıktı

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda yüzde 2,48 artarak 87,25 dolardan işlem görüyor. Fiyatlardaki yükselişte, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC grubunun arzda kesinti yapacağı beklentisi etkili oldu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Petrol fiyatları yükselişte: 87 doların üzerine çıktı
Foot/arşiv

Cuma günü 88,64 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 85,14 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.30 itibarıyla kapanışa göre yüzde 2,48 artarak 87,25 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 81,53 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki yükselişte, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC grubunun arzda kesinti yapacağı beklentisi etkili oldu.

Yatırımcılar, OPEC grubunun çarşamba günü bir araya geleceği ve kasım ayına ilişkin üretim planını belirleyeceği toplantısına odaklandı.

Grubun, söz konusu toplantıda üretim kesintisine gitmesi beklenirken, hali hazırda hedeflenenin oldukça altında üretim yapması nedeniyle açıklanacak kısıtlı bir kesintinin fiyatlar üzerinde etkili olmayacağı değerlendiriliyor. Grup, son toplantısında ekim ayı için günlük 100 bin varillik üretim kesintisi kararlaştırmıştı.

Avustralya ve Yeni Zelanda Bankacılık Grubu (ANZ) Kıdemli Emtia Stratejisti Daniel Hynes, yılın üçüncü çeyreğinde yaklaşık yüzde 22 düşüş kaydeden Brent petrolün varil fiyatının, OPEC grubunda endişeleri artırdığına dikkati çekti.

Hynes, grubun üretim kesintisine giderek fiyatlardaki düşüşe müdahale edebileceğini belirterek, "Günlük 500 bin varilden daha düşük herhangi bir kesinti piyasa tarafından görmezden gelinir. Bu nedenle, günlük 1 milyon varillik büyük bir kesintinin ihtimal dahilinde olduğunu düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Brent petrolde teknik olarak 87,69 ile 88,15 dolar aralığının direnç, 87,23 ile 86,77 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Eylül ayı enflasyon rakamlarına göre Ekim ayı kira artış oranı yüzde kaç oldu?
ÖZGÜN
Eylül ayı enflasyon rakamlarına göre Ekim ayı kira artış oranı yüzde kaç oldu?

Borsa haftaya yükselişle başladı
EKONOMİ
Borsa haftaya yükselişle başladı

Enflasyon rakamları açıklandı
EKONOMİ
Enflasyon rakamları açıklandı
Kurada ismi çıkacaklar dikkat

Kurada ismi çıkacaklar dikkat

​Sosyal konutta sözleşme detayı belli oldu: Bakan Kurum tarih verdi.
359 kişinin izlediği Süper Lig maçı

359 kişinin izlediği Süper Lig maçı

Haftanın kapanış maçında açıklanan sayı şaşkına çevirdi.
Kılıçdaroğlunun başörtüsü çıkışı sonrası Kadir Mısıroğlunun sözleri gündemde: Yakında Ben daha Müslümanım diye yarışacaklar

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor: ​Gözler Meclis'e çevrildi.

​Guterres: En zengin 20 ülke bu konuda yeterince çabalamıyor.

​AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Diyarbakır annelerini de rapora almalılar.

​Bakan Soylu: Dilşah Ercan teröristtir bu saldırı ile ilişkilidir.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.