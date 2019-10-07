Ekonomi Petrol fiyatlarında aşağı yönlü baskı devam ediyor Brent petrolün varili 58,74 dolardan işlem görüyor
DÜNYA EKONOMİSİ

Petrol fiyatlarında aşağı yönlü baskı devam ediyor: Brent petrolün varili 58,74 dolardan işlem görüyor

Uluslararası piyasalarda brent petrolün varil fiyatı 58,74 dolardan işlem görüyor. ABD ve Çin arasında süren gerginlik ve ekonomik yavaşlamanın petrol talebini etkileyeceği endişeleri petrol fiyatlarını aşağı yönlü baskılamaya devam ediyor.

Haber Merkezi AA
Brent petrol küresel piyasalardaki dalgalanma ile aşağı yönlü hareket ediyor.
Brent petrol küresel piyasalardaki dalgalanma ile aşağı yönlü hareket ediyor.

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 58,74 dolardan işlem görüyor.
Cuma 59,47 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 58,94 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.17 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,3 düşüşle 58,74 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 52,85 dolardan alıcı buldu.

ABD ve Çin arasında süren gerginlik ve ekonomik yavaşlamanın petrol talebini etkileyeceği endişeleri petrol fiyatlarını aşağı yönlü baskılamaya devam ediyor.


Brent petrolde teknik olarak 59,68 ile 60,30 dolar aralığının direnç, 58,22 ile 58,16 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

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