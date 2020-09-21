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Petrol fiyatlarını koronvirüs vurdu: Yüzde 2'den fazla düşüş var!

Artan koronavirüs vakaları petrol fiyatlarını vurdu

Dünya genelinde koronavirüs vaka sayılarının yeniden yükselişe geçmesi ve vaka sayısının 31 milyonu aşması petrol fiyatlarını da vurdu. Yatırımcıları kaygılandıran tablo sonrası petrol fiyatlarında yüzde 2'den fazla kayıp meydana geldi.

Haber Merkezi DHA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Küresel emtia piyasalarında yatırımcılar, Covid-19 pandemisinden ekonomik toparlanmaya ilişkin endişeleri atlatmaya çalışırken, petrol fiyatları yeni haftanın ilk işlem gününde yüzde 2.0'nin üzerine düştü.

Yatırımcıların kaygılarını artıran verilerin arasında, ABD'de son 24 saat içinde 32 bin 186 vakanın daha açıklanması ve küresel düzeyde kaydedilen Covid-19 vakalarının sayısının 31 milyonu aşması oldu.

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PETROLÜN VARİL FİYATI NE KADAR OLDU?

Gelişmelerle, Kasım teslimi Brent petrolün varil fiyatı yüzde 2.18 düşüşle 42.21 dolara gerilerken, Batı Teksas hafif petrolünün varil fiyatı da yüzde 2.46 düşüşle 40.10 dolara indi

İkinci el fiyatı sıfırını geçen 8 otomobil!
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Koronavirüs salgını nedeniyle üretimi sekteye uğrayan sıfır otomobil piyasasında bayilerde araç bulunmazken fiyatlar ise son olarak yapılan ÖTV düzenlemesi ile uçuşa geçti.
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Bayilerde araç bulunmamasından kaynaklı çok sayıda araç modelinin ikinci eli sıfır fiyatını geçmiş durumda.
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İşte sıfır ve ikinci elde fiyat aralığı açık olan modeller..
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Fiat Egea 1.4 Fire Sıfır fiyatı: 110.900 lira
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İkinci el fiyatı: 148.000 lira.
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Citroen C Elysee Sıfır fiyatı: 163.750 lira
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İkinci el fiyatı: 178.000 lira.
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Renault Clio 1.0 SCe Sıfır fiyatı: 133.900 lira
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İkinci el fiyatı: 155.000 lira.
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Volkswagen Polo 1.0 Sıfır fiyatı: 165.900 lira
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İkinci el fiyatı: 200.000 lira.
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Toyota Corolla 1.6 Vision otomatik Sıfır fiyatı: 162.100 lira
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İkinci el fiyat: 216.000 lira.
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Nissan Micra Sıfır fiyatı: 161.400 lira
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İkinci el fiyatı: 209.000 lira.
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Hyundai i10 1.0 MPI Sıfır fiyatı: 130.070 lira
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İkinci el fiyatı: 145.000 lira.
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Seat Ibiza Sıfır fiyatı: 179.500 lira
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İkinci el fiyatı: 212.000 lira.
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İkinci el fiyatı sıfırını geçen 8 otomobil!
Koronavirüs salgını nedeniyle bayilerde araç bulunmayınca çok sayıda modelde ikinci el araç fiyatları sıfır araç fiyatlarını geride bıraktı. İşte ikinci elde sıfır fiyatını geride bırakan 2020 yılına ait 8 model..


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