Petrol fiyatlarını koronvirüs vurdu: Yüzde 2'den fazla düşüş var!
Artan koronavirüs vakaları petrol fiyatlarını vurdu
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayılarının yeniden yükselişe geçmesi ve vaka sayısının 31 milyonu aşması petrol fiyatlarını da vurdu. Yatırımcıları kaygılandıran tablo sonrası petrol fiyatlarında yüzde 2'den fazla kayıp meydana geldi.
Küresel emtia piyasalarında yatırımcılar, Covid-19 pandemisinden ekonomik toparlanmaya ilişkin endişeleri atlatmaya çalışırken, petrol fiyatları yeni haftanın ilk işlem gününde yüzde 2.0'nin üzerine düştü.
Yatırımcıların kaygılarını artıran verilerin arasında, ABD'de son 24 saat içinde 32 bin 186 vakanın daha açıklanması ve küresel düzeyde kaydedilen Covid-19 vakalarının sayısının 31 milyonu aşması oldu.
PETROLÜN VARİL FİYATI NE KADAR OLDU?
Gelişmelerle, Kasım teslimi Brent petrolün varil fiyatı yüzde 2.18 düşüşle 42.21 dolara gerilerken, Batı Teksas hafif petrolünün varil fiyatı da yüzde 2.46 düşüşle 40.10 dolara indi