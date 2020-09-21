Artan koronavirüs vakaları petrol fiyatlarını vurdu

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Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Her şey yolunda Ziya Hoca'm" dediler

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitimin başlaması dolayısıyla, "Okulların açılmasına, sanıyorum, hiçbirimiz geçmişte bu kadar sevinmemiştik" değerlendirmesinde bulundu. Selçuk, "Bugün illere, ilçelere, köy okullarına bağlandım telefonla. Ankara'daki okullarımıza uğruyorum. 'Her şey yolunda Ziya Hoca'm' dediler" dedi.