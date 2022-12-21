Ekonomi Petrol üretimi 2050ye kadar yüzde 55 azalacak
DÜNYA EKONOMİSİ

Petrol üretimi 2050'ye kadar yüzde 55 azalacak

Küresel danışmanlık şirketi McKinsey’nin yaptığı araştırmada, petrol üretiminin yüzde 55, doğal gaz üretiminin ise yüzde 70 azalacağı öngörülürken, net sıfır senaryosunu destekleyen iş fikirlerinin 2030’a kadar 12 trilyon dolar değer üretebileceği ortaya kondu.

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Haber Merkezi DHA
Petrol üretimi 2050ye kadar yüzde 55 azalacak
Foto/arşiv

Küresel danışmanlık şirketi McKinsey'nin ‘CEO'lar için 6 öncelik’ başlıklı çalışmasında esneklik, dayanıklılık, dijital dönüşüm, çalışan deneyimi gibi kavramlar öne çıktı.

Öte yandan şirket, net sıfır ekonomiye geçişte liderlerin yeni fırsatlara odaklanması gerektiğini de vurguladı.

Net sıfır senaryosunun gerçekleşmesi durumunda, 2050'ye kadar hidrojen ve biyoyakıtların toplam enerji üretimi içindeki payının 10 kat artacağı tahmin edilirken, fosil yakıtların payının 2050’ye kadar yarı yarıya azalabileceği öngörüldü.

NET SIFIRI DESTEKLEYEN İŞ FİKİRLERİ 2030’A KADAR 12 TRİLYON DOLARLIK DEĞER ÜRETEBİLİR

McKinsey tarafından yapılan çalışmada, karbon yönetimi, atık, endüstriyel malzemeler, tarım ve arazi kullanımı, su, tüketici ürünleri, gaz, petrol, enerji, inşaat ve ulaşım gibi kategorileri içeren 11 değer havuzu belirlendi.

Bu alanlarda sürdürülebilirliği ve çevresel etkiyi en aza indirmeyi gözeten iş fikirlerinin 2030’a kadar 12 trilyon dolarlık yıllık satışa ulaşabileceği belirtildi.

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