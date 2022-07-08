Petrol üretiminde yeni rekor: Türkiye gaza bastı

TPAO'nun Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"2017 yılından bugüne süregelen petrol, doğal gaz arama ve üretim faaliyetlerimizdeki istikrarlı yükseliş devam ediyor. 7 Temmuz 2022 itibarıyla günlük 62 bin varil petrol eşdeğeri üretime ulaşarak yurt içi üretimimizdeki rekorumuzu tazelemiş olduk."

2017 yılından bugüne süregelen petrol, doğal gaz arama ve üretim faaliyetlerimizdeki istikrarlı yükseliş devam ediyor. 7 Temmuz 2022 itibarıyla günlük 62 bin vpe üretime ulaşarak yurt içi üretimimizdeki rekorumuzu tazelemiş olduk.#TPAO #TürkiyeninEnerjisi #RekorÜretim pic.twitter.com/XDzJkf9OcO — Türkiye Petrolleri A.O. (@trpetrolleri) July 8, 2022

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