Ekonomi Petrol ve doğalgaz devinden Türkiye kararı İlk üretim Kasımda başlayacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Petrol ve doğalgaz devinden Türkiye kararı: İlk üretim Kasım’da başlayacak

Karadeniz açıklarındaki Güney Akçakoca doğalgaz sahasını işletme hakkında sahip olan Kanada merkezli petrol ve doğalgaz arama şirketi Trillion Energy, doğalgaz sahasında Kasım ayında üretime geçileceğini açıkladı.

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Petrol ve doğalgaz devinden Türkiye kararı: İlk üretim Kasım’da başlayacak
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TPAO ile ortak olarak SASB olarak da anılan Güney Akçakoca doğalgaz sahasını işletme hakkında sahip olan Trillion Energy, geliştirmenin ilk fazında yedi kuyu açacak.

Şirket yayımladığı bültene göre kuyuların yarısının açılma işlemini tamamladı. İlk fazdan sağlanacak gelir ile daha sonra 10 kuyu daha açılacak.

DOĞALGAZ HEYECANI BAŞLADI

Reuters’ta yer alan habere göre, Trillion CEO’su Arthur Halleran, “İlk iki kuyumuzda programladığımız gibi tamamlanıp bu yıl Kasım ayında ilk doğalgaz sevkiyatını yapabilecek olmaktan heyecan duyuyoruz” dedi ve ekledi:

“Karadeniz’in SASB sahası üretimin hayata geçmesiyle birlikte Türkiye ve Avrupa’ya daha çok doğalgaz sağlayabilecek büyük bir potansiyel taşımakta.”

Trillion Energy Karadeniz SASB sahasının yüzde 49 hissesine sahip. Sahanın kalan yüzde 51 hissesi ise TPAO’ya ait.

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