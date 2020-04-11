Ekonomi Petrolde dip telaşı sürüyor Koronavirüsle birlikte varil fiyatları çakıldı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Petrolde dip telaşı sürüyor: Koronavirüsle birlikte varil fiyatları çakıldı

Koronavirüs’ün neden olduğu ekonomik durgunluğun petrole olumsuz etkisi sürüyor. Nisanın ilk haftasında 24 dolara kadar gerileyen hem petrol varil fiyatının bu seviyenin de altına inerek “dip” yapmasından endişe eden üretici ülkelerin telaşı sürüyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Kayıpları frenlemek için ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin üçlü bir görüşme yaptı.

DEPOLAR DA YETMEZ

Kral Selman ve Putin ile 1,5 saat süren bir telefon görüşmesi yaptığını duyuran Trump, "Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve petrol endüstrisi noktasında büyük bir konuşma yaptık” dedi. ABD'de enerji sektöründe kimsenin işsiz kalmasını istemediğini belirten Trump, görüş, "Kral Selman ve Putin ile çok iyi bir görüşme yaptık. Ne olacağını göreceğiniz. Ortada kimsenin ne yapacağını bilmediği derecede çok petrol üretimi var. Bu petrolleri koymak için yeterli yer bile yok” dedi.

10 MİLYON VARİL KISMA KARARI

  • Trump’ın açıklamasından saatler sonra OPEC ve OPEC dışı ülkeler; petrol üretimini azaltma kararı aldı. Toplam petrol üretim kesintisi miktarı, 1 Mayıs'tan itibaren günlük 10 milyon varil olacak. Kesinti miktarının 1 Temmuz-31 Aralık arasında 6 ay boyunca günlük 8 milyon varil, 1 Ocak 2021 ile 30 Nisan 2022 arasındaki 16 ay boyunca ise günlük 6 milyon varil olarak uygulanmasına karar verildi. Üretimi kısma kararı da petroldeki kayıp dün de sürdü ve yüzde 4 geriledi.

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