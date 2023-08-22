Petrolde talep endişesi: Fiyatı varil başına 80 dolara indi

Sıfır araç tarafında Ticaret Bakanlığı'nın peş peşe attığı adımlar sonrası fahiş fiyatın önü bıçak gibi kesilirken otomobil piyasasında rüzgar da tersine döndü. Krediye erişimde yaşanan zorluklar, spekülatif fiyatlamaların önüne geçilmesi ve sıfır araçta arz sorununun büyük oranda geride kalması ile otomobilin yatırım aracı olarak cazibesini yitireceğine ve bunun da satış adetlerine etki edeceğine dikkat çeken sektör temsilcileri, bu süreçte artan stok ve geçmişe göre daha düşük olan talep gibi sebeplerle yıl sonuna doğru markaların yeniden kampanyalar düzenleyebileceğine vurgu yapıyor.