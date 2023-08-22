Petrolde talep endişesi: Fiyatı varil başına 80 dolara indi

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ABD ham petrolü Pazartesi günü yüzde 0,7 düştükten sonra varil başına 80 dolar civarında işlem gördü. İran'dan yapılan ihracat bu ay günde 2,2 milyon varile yükselirken, Irak petrol bakanının Ceyhan terminali üzerinden sevkiyatın yeniden başlatılması da dahil olmak üzere konuları görüşmek üzere Ankara'ya gelmesi bekleniyor.
Ham petrolde Haziran ayının sonlarında başlayan yükseliş, son birkaç haftada duraksadı ve vadeli işlemler yılın başındaki seviyelerine geri döndü. OPEC+ üyeleri Suudi Arabistan ve Rusya'nın üretimi kısma çabaları piyasayı sıkılaştırdı ancak Çin'deki talep görünümü kötüleşiyor ve ABD faiz oranlarının enflasyonu dizginlemek için daha uzun süre yüksek kalması gerektiğine dair işaretler var.
Saxo Capital Markets Pte piyasa stratejisti Charu Chanana, Irak'ın Ceyhan'dan petrol ihracatına yeniden başlamayı planlaması nedeniyle "arz sıkışıklığının hafifletilebileceğini" belirterek, akışın durdurulmadan önce günde 500 bin varil civarında olduğunu kaydetti. Talep görünümünün de kötüleşmesiyle birlikte petrol fiyatlarındaki aşağı yönlü hareketin daha belirgin hale gelebileceğini söyledi.