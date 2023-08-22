|
Ekonomi

Petrolde talep endişesi: Fiyatı varil başına 80 dolara indi

Petrol, en büyük ithalatçı olan Çin'deki talebe ilişkin endişeler devam ederken, arzın toparlandığına dair işaretler üzerine düşüşünü sürdürdü.

11:15 . 22/08/2023 Salı
Diğer
Foto/arşiv

Foto/arşiv

ABD ham petrolü Pazartesi günü yüzde 0,7 düştükten sonra varil başına 80 dolar civarında işlem gördü. İran'dan yapılan ihracat bu ay günde 2,2 milyon varile yükselirken, Irak petrol bakanının Ceyhan terminali üzerinden sevkiyatın yeniden başlatılması da dahil olmak üzere konuları görüşmek üzere Ankara'ya gelmesi bekleniyor.


Ham petrolde Haziran ayının sonlarında başlayan yükseliş, son birkaç haftada duraksadı ve vadeli işlemler yılın başındaki seviyelerine geri döndü. OPEC+ üyeleri Suudi Arabistan ve Rusya'nın üretimi kısma çabaları piyasayı sıkılaştırdı ancak Çin'deki talep görünümü kötüleşiyor ve ABD faiz oranlarının enflasyonu dizginlemek için daha uzun süre yüksek kalması gerektiğine dair işaretler var.


Saxo Capital Markets Pte piyasa stratejisti Charu Chanana, Irak'ın Ceyhan'dan petrol ihracatına yeniden başlamayı planlaması nedeniyle "arz sıkışıklığının hafifletilebileceğini" belirterek, akışın durdurulmadan önce günde 500 bin varil civarında olduğunu kaydetti. Talep görünümünün de kötüleşmesiyle birlikte petrol fiyatlarındaki aşağı yönlü hareketin daha belirgin hale gelebileceğini söyledi.




#Petrol
#Çin
#OPEC
#İran
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Molde- Galatasaray maçı kadrosu belli oldu!